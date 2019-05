Fico állítólag talált új lakást

A Pozsonyi I. Járásbíróság csődeljárást hirdetett a vállalkozó magántulajdona ellen, így Fico lakása is kalapács alá kerül.

A lap szerint a volt miniszterelnök a pozsonyi várhoz közeli villanegyedben talált új lakást. A Smer szóvivője a Trendnek nem is cáfolta, de nem is erősítette meg az információt, mint ahogy az sem tudható még, hogy Fico saját ingatlanba költözik-e, vagy továbbra is bérelni fogja lakását.

A szóvivő szerint Fico költözése magánügy.

(etrend.sk, szh)