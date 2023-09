FELMÉRÉS: A Smer nyerné a választást, hat párt jutna be a parlamentbe

Bár a legtöbb pár nyári esküvőről álmodik, ahol szikrázó napsütésben és laza nyári öltözetben lehet lebonyolítani az eseményt, majd pedig irány a nászút, valljuk be, hogy az őszi esküvőknek is megvan a maga varázsa. Sőt, számos előnnyel rendelkezik a nyárral szemben, így nem csoda, ha egyre többen vállalják be ezt az időpontot.