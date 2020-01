Felmérés: a fasiszták már stabilan uralják a 2. helyet

A tavalyi év utolsó, pártpreferenciákat mérő közvélemény-kutatásához képest januárban mindkét magyar párt kevesebb szavazatot szerzett volna, ha a választást január elején tartják. Mindkét párt esetében ugyanis néhány tizednyi csökkenés tapasztalható, ezzel továbbra is parlamenti küszöb alatt sorakozik a Híd és az MKÖ is. A Focus felmérése szerint azonban mindkét pártnak van esélye bejutni a parlamentbe, a felmérés felső hibahatára szerint maximális támogatottságuk meghaladhatja az 5 százalékot.

Erősödő szélsőségesek

Kotlebáék ezzel ellentétben erősödtek, náluk a felső hibahatár a 16 százalékot súrolja, ez kétszer annyi szavazót jelent, mint amennyien a 2016-os választáson parlamentbe juttatták őket. Támogatottságuk a decemberi adatokhoz képest majdnem két százalékpontot növekedett. Kotlebáék a januári eredmények alapján 24 képviselőt delegálhatnának a törvényhozásba.

Michal Truban, a Progresszív Szlovákia vezetője az eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a felmérés csak igazolta a félelmeiket. „Az emberek gyakran írják és a személyes találkozókon is mondják: csináljatok valamit! Kotlebáék mindenhol ott vannak, járják a falukat, osztogatják a szórólapjaikat. Pénzük van rá elég az államtól” – mondta a PS/Spolu listavezetője. Hozzátette, hogy az elmúlt egy héten 34 alkalommal vonultak utcára, legutóbb Kisszebenben, ahol velük egyidőben Kotlebáék is nyilvános közgyűlést tartottak. Ezen a párt elnökén kívül a rasszizmusért elítélt, parlamenti képviselői mandátumától megfosztott Milan Mazurek is felszólalt. A PS/Spolu képviselői a fasiszták tegnapi, Kassán tartott megmozdulásán is ellentüntetést szerveztek.

A PS támogatottsága, akárcsak a Za ľudí mozgalomé, az utóbbi hónapokban stagnál, 10% körül mozog. A januári eredmények alapján a Progresszív Szlovákia és Spolu koalíciójának 19, a volt köztársasági elnök pártjának pedig 18 képviselője lenne a parlamentben.

A jelenlegi kormánypártok közül csak a Smer lehet biztos abban, hogy bejut a parlamentbe. Sőt, a legnagyobb valószínűséggel megnyeri a választást. A Focus felmérésében szerzett eredmény szerint 33 mandátumot szerezne. Az SNS viszont az 5,1 százalékos eredménnyel (ez 9 képviselői helyet jelentene) már a parlamentbe jutás határán mozog ugyanúgy, mint a 4 százalékra mért Híd.

Kollár nélkül nem megy

Közvetlenül utánuk végzett volna az OĽaNO, amely 14 honatyát küldhetne a törvényhozásba. A Boris Kollár vezette Sme rodinának 13, a KDH-nak 11, az SaS-nak pedig 9 képviselője lenne, ha a januári eredmények alapján állna fel a parlament.

Ezen eredmények alapján az ellenzéki pártoknak nem lenne elég mandátuma ahhoz, hogy többségi kormányt alakítsanak, összesen ugyanis csak 71 képviselőjük lenne, ezért szükségük volna Kollár 13 képviselőjére is. A jelenlegi kormánykoalíció sincs jobb helyzetben. Mivel a Híd a felmérés szerint nem jutna parlamentbe, a Smernek és az SNS-nek összesen csak 42 képviselője lenne, tehát még egy esetleges Kotlebáékkal való koalícióban sem érnék el a parlamenti többséget.