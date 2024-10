Évfordulós ünneplés helyett visszahívás, Šimkovičovát az ellenzék mellett a szakma is menesztené

Már az év elején, alig néhány hónappal a hivatalba lépése után annyi káros intézkedést hozott, hogy 190 ezer ember szorgalmazta a lemondását. Martina Šimkovičovának azonban figyelmen kívül hagyta az emberek akaratát

– jelezték a kezdeményezés képviselői, akik arra is rámutattak, hogy a kulturális minisztert már másodszor próbálja meneszteni a parlament.

A kultúrmunkások maguk is összeállítottak egy 8 pontból álló listát, amely szerintük „egyértelműen igazolja, hogy miért kellene távoznia a tárcavezetőnek”. Az ellenzék által is hangsúlyozott aggályok mellett a kulturális élet képviselői arra figyelmeztetnek, hogy az eddig sem túl rózsás munkakörülményeik és anyagi helyzetük az elmúlt 365 napban tovább romlott, a minisztérium pedig nyílt kommunikáció helyett inkább megfélemlíti, támadja, megalázza őket. De azt is kiemelték, hogy a szaktárca kudarcot vallott a kulturális örökség gondozásában, ha pedig megvalósul a kultúra államosítására tett kísérlet, beláthatatlan következményei lehetnek.

Kérdéses kimenetel

Martina Šimkovičová a kormány legtöbb miniszterétől eltérően nem tartott sajtótájékoztatót, hogy bemutassa, mit sikerült teljesítenie a kormányprogramban foglalt célkitűzései közül hivatali idejének első évében. A tárcavezető az ellenzéki honatyák és a művészek felhívására sem reagált. A koalíció egyes képviselői azonban jóval közlékenyebbnek bizonyultak. A Smer színeiben politizáló Richard Glück jelezte, készek kiállni Šimkovičová mellett, mivel szerintük „jó munkát végez”.

A két tárcavezető visszahívásáról szóló parlamenti vita hétfőn folytatódik.