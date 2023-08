Évente 30 gyerek kerül a pozsonyi kórházba amiatt, hogy lenyelt egy gombelemet

„A gombelemeket gyakran használják a háztartásokban, például egyes játékokban is, a gyerekek pedig általában könnyen hozzáférhetnek ezekhez anélkül, hogy a szülő észrevenné. Ha a gyerek lenyel egy ilyen elemet, az súlyos sérüléseket okozhat az emésztőrendszer felső traktusában, különösen a nyelőcsőben és a gyomorban” – magyarázta az orvos.

A nyelőcső akár át is lyukadhat, károsodhat az aorta fala, ami súlyos vérzéshez vezethet, akár el is vérezhet a gyerek. „Ha a gyerek lenyelt egy gombelemet, azonnal be kell avatkozni, mert percek alatt elvérezhet” – zárta Bibza.