Eurómilliók a regionális utak felújítására

Szerdán két új támogatási felhívással rukkolt elő a beruházásokért, régiófejlesztésért és informatizációért felelős minisztérium. A tárcavezető, Veronika Remišová szerint a helyi és regionális közösségek életszínvonalának a javítását szolgáló regionális operatív programból nagyjából 54 millió eurót fordítanak a regionális utak felújítására. A támogatás igénybe vehető azonban az utak melletti zajárnyékoló falak építésére és biztonsági elemek beszerzésére is. „Minőségi és biztonságos közúthálózat nélkül csak nehezen beszélhetünk hatékony régiófejlesztésről, ezek hiányában ugyanis a beruházások is elkerülik a régiókat” – mondta el Remišová, aki elismerte, hogy a regionális utak katasztrofális helyzetben vannak. „Azt gondolhatnánk, hogy az elmúlt években folyósított uniós támogatásoknak köszönhetően a szlovákiai közutakkal mára nincs gond, az igazság azonban az, hogy a másodrendű főutak és az összekötő utak harmada rossz, vagy egyenesen balesetveszélyes állapotban van, beleértve a hidakat is” – tette hozzá a tárcavezető.

A másik felhívás a tömegközlekedés modernizációját szolgálja. „Sajnálatos tény, hogy a tömegközlekedést igénybe vevők aránya látványosan csökken. A számuk a húsz évvel korábbihoz képest mára a felére esett vissza” – mondta el Remišová. A helyzet javítása érdekében elengedhetetlen a tömegközlekedés modernizációja, amire most 8,6 millió eurót különítettek el. A támogatást az igénylők a géppark felújítására, megállók, parkolóhelyek kiépítésére és a buszsávok kijelölésére is felhasználhatják. Mivel a pénz még a folyó programozási időszak forrásaiból származik, Remišová szerint az önkormányzatoknak már korábban szóltak, hogy lehetőleg előre készítsék el a projektjeiket, amelyeket most benyújthatnak. Pénzhez csak azok juthatnak, akik legkésőbb 2023 augusztusáig képesek megvalósítani az elképzeléseiket. „Ha az érdeklődés a vártnál nagyobb lesz, és az önkormányzatok jó projektekkel rukkolnak elő, akkor igyekszünk pluszforrásokat találni, hogy a lehető legtöbb jelentkező igényeit kielégíthessük” – állítja Remišová.