EP-választás: újra az Európai Néppárt lehet a legnagyobb

Az EP-ben jelenleg, és az uniós parlament által végzett becslés szerint a következő ciklusban is várhatóan, a politikai jobbközépen elhelyezkedő Európai Néppárt Képviselőcsoportja (EPP) lesz a legnagyobb. 186 mandátum.

Ez a frakció adta az Európai Bizottság mostani elnökét, Ursula von der Leyent és egyelőre ide tartozik például a KDH. A magyarországi kormánypárt, a Fidesz 2021-ben lépett ki innen.



A második legnagyobb frakció a baloldali Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D). 133 mandátum.

Itt ültek a Smer és a Hlas EP-képviselői is, de miután a két párt tavaly ősszel koalícióra lépett az SNS-szel, tagságukat felfüggesztették.

A méretét tekintve a harmadik képviselőcsoport a liberális, európapárti Renew Europe (Újítsuk meg Európát), ahol a Progresszív Szlovákia képviselői ülnek majd. Ezt a frakciót gyakran Emmanuel Macron francia elnökhöz kötik. 82 mandátum.



A következő a sorban az Európai Konzervatívok és Reformisták csoportja (ECR). Egy jobboldali tömörülésről van szó, ahol konzervatív, de szélsőséges, populista vagy euroszkeptikus szereplők is ülnek. 70 mandátum.



Az ötödik a szélsőséges Identitás és Demokrácia (ID), amelybe a közelmúltig a német szélsőjobboldali Alternatíva Németországért is tartozott. 60 mandátum.



Hatodik a Zöldek/Európai Szabad Szövetség, amely a zöldpolitikát és a regionalizmust tartja szem előtt. 53 mandátum.



A becslés szerint az uniós parlamentben 50 független képviselő is lesz. Egyelőre ide tartozik imár a magyarországi Fidesz és a németországi szélsőjobboldali AfD is.



Ugyancsak 50 olyan képviselő érkezhet az Európai Parlamentbe, aki a leköszönő Parlament egyik képviselőcsoportjához sem tartoznak.



A Baloldal az Európai Parlamentben képviselőcsoport 36 mandátummal rendelkezhet.