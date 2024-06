Sokan szavaztak délen a szlovák pártok listáján induló magyarokra

Az EP-választást a Progresszív Szlovákia (PS) nyerte 27,81 százalékos eredménnyel, ami 410 884 szavazatot jelent. Az ellenzéki párt a jelöltlistájának éléről Ódor Lajost, a tavalyi hivatalnokkormány magyar nemzetiségű miniszterelnökét indította. Ódor országosan 294 944 preferenciaszavazatot, azaz ún. karikát gyűjtött be. A választási eredmények részletes adataiból az látszik, hogy a volt kormányfő délen az országos átlaghoz képest nagyobb mértékben szólította meg a választókat. Jól szerepelt például a komáromi régióban, ahonnan származik.

Ódort a Komáromi járásban 3262-en karikázták, a Dunaszerdahelyiben 5331-en, az Érsekújváriban 5750-en, a Vágsellyeiben 2430-an, a Galántaiban 4165-en, a Rimaszombatiban 1816-an, a Nagymihályiban 2444-en, a Tőketerebesiben 1874-en. Ugyanakkor a PS a Dunaszerdahelyi járásban összesen 6935 szavazatot szerzett, ami azt jelenti, hogy a párt ottani választóinak 76,9 százaléka az egyik preferenciaszavazatát a kettőből Ódorra adta. A Komáromi járásban ez az arány 81,43 százalék. Érdemes még megnézni a volt miniszterelnöknek a magyar többséggel rendelkező két legnagyobb városban, Dunaszerdahelyen és Komáromban elért eredményét. Az előbbiben 1109-en szavaztak rá, az utóbbiban 1612-en voksoltak rá. A Denník N által az összes településre elvégzett vizsgálatából világosan látszik, hogy Ódor gyakorlatilag az egész déli régióban hasonló eredményeket ért el. De a lap azt is kimutatta, a tavalyi parlamenti választáshoz képest a PS jelentősen javítani tudott a déli országrészben elért eredményén. Ódor minden bizonnyal nagyon sok szlovákiai magyar szavazatot kaphatott.

A szövetségesek

A Magyar Szövetség nem szerzett EP-mandátumot (57 350 szavazattal 3,88%-ot értek el), de a párt a déli régióban ennek ellenére látható eredményeket produkált. Három járást, a Dunaszerdahelyit, a Komáromit és a Rimaszombatit is meg tudott nyerni. A Magyar Szövetség a jelöltlistája első helyéről Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét indította, aki összesen 31 469 preferenciaszavazatot szerzett. Berényit a Komáromi járásban 4794-en karikázták, a Dunaszerdahelyiben 8134-en, az Érsekújváriban 3216-an, a Vágsellyeiben 1097-en, a Galántaiban 3276-an, a Rimaszombatiban 1694-en, a Nagymihályiban 586-an, a Tőketerebesiben 1263-an. Komárom városában 1049, Dunaszerdahelyen pedig 1279 voksot kapott. Ha a fentiekhez hasonlóan megnézzük, hogy egy adott járásban miként aránylik a preferenciaszavazatainak száma a Magyar Szövetség által a régióban elért eredményhez, akkor azt látjuk, hogy a Dunaszerdahelyi járásban a párt választóinak 63,3 százaléka karikázta be őt, a Komáromi járásban ez az arány 54,7 százalék. Összehasonlításképpen a Szövetség a tavaly szeptemberi parlamenti választáson a Dunaszerdahelyi járásban 28 921 szavazatot kapott, a Komáromiban pedig 22 255-öt. Bár ekkor a részvételi arány általánosan is valamivel magasabb volt.

A Magyar Szövetség jelöltjei közül a lista harmadik helyéről induló Orosz Örs ért el még jelentősebb számú preferenciaszavazatot, a komáromi kötődésű jelölt összesen 23 538 ilyen elsőbbségi voksot kapott. Oroszt a Komáromi járásban 5013-en karikázták, a Dunaszerdahelyiben 5390-en, az Érsekújváriban 2724-en, a Vágsellyeiben 804-en, a Galántaiban 1731-en, a Rimaszombatiban 1209-en, a Nagymihályiban 322-en, a Tőketerebesiben 701-en. Komárom városában 1190, Dunaszerdahelyen pedig 822 voksot kapott. A Dunaszerdahelyi járásban a párt választóinak 41,94 százaléka karikázta be őt, a Komáromi járásban ez az arány 57,22 százalék.

Hamran, Grendel, Becík

Az EP-választáson ugyancsak mandátum nélkül maradt a korábbi védelmi miniszter, Jaroslav Naď által vezetett Demokraták párt. A szubjektum által állított jelöltlista második helyéről indult a szintén komáromi Hamran István korábbi országos rendőrfőkapitány, aki a fent említett politikusokhoz hasonlóan szintén magyar nemzetiségű. A Demokraták 69 204 voksot kaptak, ami 4,68 százalékos eredményre volt elég. Hamran pedig összesen 28 958 preferenciaszavazatot szerzett. A korábbi rendőrkapitányt a Komáromi járásban 567-en karikázták, a Dunaszerdahelyiben 421-en, az Érsek-újváriban 582-en, a Vágsellyeiben 193-an, a Galántaiban 387-en, a Rimaszombatiban 183-an, a Nagymihályiban 325-en, a Tőketerebesiben 266-an. A Denník N elemzéséből egyértelműen látható, hogy a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járás településein a Demokratákra voksoló választók egy jelentős része Hamran nevét is bekarikázta. Például a Dunaszerdahelyi járásban ugyan összesen a párt csak 799 szavazatot szerzett, de ebből 52,7 százalék Hamranra adta az egyik preferenciaszavazatát. A Komáromi járásban ez az arány 77,25 százalék. Hasonló jelenség tapasztalható az egész déli régióban. A Denník N vizsgálata azt is kimutatta, hogy a Demokraták a parlamenti választás eredményéhez képest, pont abban a déli régióban tudtak jobb eredményt elérni, ahol a választóik nagy része Hamranra adta a preferenciaszavazatát.

Az EP-választáson ugyancsak indult Grendel Gábor is, aki a pozsonyi parlamentben a Szlovákia mozgalom frakciójában ül. Maga a párt is mindössze 29 385 szavazatot kapott, ami 1,98 százalékos eredményre volt elég. Ebből 3277-en Grendelre adták az egyik preferenciaszavazatukat. Ugyancsak a Denník N elemzéséből látható, hogy a déli országrész egy pontján, az Érsekújvár melletti Udvard környékén az országos teljesítményéhez képest jobb eredményt ért el a kormányzó Hlas párt. Ennek a településnek volt korábban a polgármestere Branislav Becík, Nyitra megye mostani elnöke, aki a Hlas EP-listáját is vezette. Bár a párt szerzett egy EP-mandátumot, ezt nem Becík tölti majd be, hanem Branislav Ondruš, aki a második helyről indulva karikák tekintetében megelőzte Nyitra megye elnökét.