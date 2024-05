EP-választás: mit jósolnak a felmérések?

Az adatok összegyűjtésekor csak azokat az ügynökségeket vettük figyelembe, akik a Szlovák Közvélemény-kutató Intézetek Egyesületének (SAVA) tagjai, tehát egységes és átlátható módszertannal dolgoznak. A legújabb felmérések eredményeit összehasonlítottuk a korábbi kutatásokkal is, hiszen a preferenciák időbeli alakulása gyakran beszédesebb adat, mint maga a támogatottság.

AKO

Az AKO ügynökség legutóbbi felmérésének adatgyűjtése május 7. és 14. között zajlott, 1000 megkérdezett bevonásával. A dátum azért is fontos, mert a Robert Fico (Smer) miniszterelnök ellen elkövetett merénylet május 15-én történt, így ebben a felmérésben nem nyilvánult meg az incidens választópolgárokra gyakorolt hatása. Az adatok alapján a Progresszív Szlovákia (PS) magabiztos győzelmet aratna, a szavazatok 25,6 százalékát zsebelné be. Az áprilisi felméréshez képest azonban Michal Šimečka pártjának támogatottsága gyengülni látszik, abban a felmérésben az AKO még 27,2 százalékot mért. A második helyen a Smer végezne a szavazatok 17,6 százalékával, ami az áprilisi kutatáshoz képest 2,4 százalékpontos erősödést jelent. A harmadik helyen következik a Hlas 14,4 százalékkal, majd a Republika 8,5 százalékkal. Az EP-be jutna még a KDH (7%), az SaS (6,7%) és az SNS (5,2%). A Magyar Szövetség nem ugraná meg a parlamenti küszöböt, az AKO 3,7 százalékra mérte a pártot.

NMS Research

Az NMS Research legfrissebb választási modelljének adatgyűjtése egyidőben zajlott az AKO felmérésével (május 9. és 13. között), így a Fico elleni merénylet hatása itt sem észlelhető. Az élmezőny állása ebben a modellben is hasonló, mint az AKO felmérésében, viszont a trendek tekintetében vannak eltérések. A győztes itt is a PS lenne, és az április felméréshez viszonyítva csökken a támogatottságuk (24,3 százalékról 23,4 százalékra), viszont a második helyen álló Smer az NMS Researchnél szintén gyengült, mégpedig 2,5 százalékponttal (19,8 százalékról 17,3 százalékra). Az AKO ebben az időszakban majdnem ugyanilyen mértékű erősödést mért a Smernek.

A középmezőnyben ennél még látványosabb eltérések láthatók: a harmadik helyen a Republika végezne (12,6%), megelőzve a Peter Pellegrini által alapított Hlast (11,2%). Az ötödik, ezzel utolsó parlamentbe jutó párt az SaS lenne 7,4 százalékkal. Amíg tehát az AKO hét párt bejutásával számol, addig az NMS Research csak öttel.

Ipsos

Az Ipsos legújabb felmérése több tekintetben is eltérő az előző kettőhöz képest. Egyrészt május 14. és 21. között készült, tehát az adatgyűjtési időszak magába foglalta a miniszterelnök elleni támadást is. Másrészt az élmezőnyben is alapvető eltérések vannak. Ebben a felmérésben ugyanis nem a PS, hanem a Smer lenne a befutó, a voksok 24,4 százalékával. Ugyanakkor az is látható, hogy a merénylet nem volt kedvező hatással a párt támogatottságára, hiszen a márciusi felméréshez képest 2,3 százalékponttal kevesebbet mértek Robert Fico pártjának. Šimečkáék 23,5 százalékkal a második helyen állnak, ők 1,1 százalékponttal zuhantak.

Az Ipsos kutatásában a Hlas még a harmadik helyen áll (10,3%), bár a Republika egyre jobban megközelíti Pellegriniéket (9%). Az EP-parlamentbe jutna még a KDH (7,1%) és az SaS (5,7%), valamint ez az egyetlen felmérés, amely a küszöb fölé méri a Szlovákia mozgalom és a Za ľudí formációt (5,3 százalék). A Magyar Szövetség 4,8 százalékkal éppen lecsúszna a bejutásról.