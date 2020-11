Emlékérméket bocsátott ki a jegybank az Ifjú Szivek Táncszínház jubileumára

A pénzérmék egyik oldalán a társulat pozsonyi székháza, a másik oldalán pedig a táncszínház logója látható. Az érmesorozat díszcsomagolása háromnyelvű ismertetőt is tartalmaz, mely összefoglalja a társulattal kapcsolatos fontosabb információkat, valamint az elmúlt húsz év kiemelkedő sikereit – fogalmaz a táncszínház az érmesorozat megjelentetésével kapcsolatban kiadott sajtóhírében.

„Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt húsz évben figyelemmel kísérte és támogatta munkánkat. Azon leszünk, hogy a jövőben is aktuális, innovatív és egyedi előadásokat készítsünk, és továbbra is rászolgáljunk a közönség figyelmére. Nagy öröm ez számomra, megtisztelő” – nyilatkozta Hégli Dusan, a hivatásos táncszínház alapító igazgatója és jelenlegi művészeti igazgatója.

Az Ifjú Szivek Táncszínház az első szlovákiai színházi társulat, amely három alkalommal is meghívást kapott az avignoni színházi fesztiválra. A kortárs színház rangos nemzetközi fesztiválján 2017-ben Tournesol-díjjal ismerték el Finetuning című előadásukat. A Tournesol-díjra olyan előadásokat jelölnek, amelyek az emberiség jövőjével, a szolidaritással, a rasszizmussal, a kisebbségek védelmével és az esélyegyenlőséggel összefüggő témákat boncolgatnak, magas művészi színvonalon. A Finetuning a családon belüli lelki és fizikai erőszak témakörét dolgozza fel.

A napokban jelent meg az Ifjú Szivek vonósnégyesének új lemeze, a Giuoco Piano, amelyen a hagyományos hangszeres népzene mellett Hegedűs Máté és Hegedűs Gergely Dávid szerzeményeit, vonósnégyesei hallhatók, de megtalálhatók a lemezen a 20 éves táncszínház olyan nagy sikerű előadásainak zenei tételei is, mint az Autentika, a Határon túli nemzeti tánc vagy az Allegro Molto Barbaro.