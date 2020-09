Elmarad a nagy zuhanás

A pénzügyminisztérium mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) legfrissebb, kedden közzétett előrejelzése jóval derűlátóbbra sikeredett a nyár elején közzétettnél. Míg júniusban még azzal számoltak az IFP elemzői, hogy a járvány miatt idén 9,8 százalékkal marad el a szlovák gazdaság teljesítménye a tavalyitól, a most közzétett prognózis már „csak” 6,7 százalékos visszaeséssel számol, jövőre pedig akár 5,5 százalékkal is nőhet a szlovák gazdaság. Csak összehasonlításképpen: 2018-ban 4,1, tavaly pedig 2,3 százalékos növekedést mértek.

„A javulás elsősorban annak köszönhető, hogy a hazai és a külföldi kereslet is ígéretesebben alakult, mint amire korábban számítottunk, a szlovák gazdaság motorjának számító autóipar pedig a látványos visszaesést követően az elmúlt időszakban már dinamikus növekedést produkált”

– nyilatkozta Eduard Heger pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a jó hír, hogy a munkapiac – részben a kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően – ezúttal ellenállóbb volt, mint az előző, 2008-ban kirobbant válság idején, így kevesebb ember veszítheti el a munkáját, mint amire eredetileg számítottak.

„A mostani válság miatt idén éves szinten átlagosan 1,5 százalékkal csökkenhet a foglalkoztatottak száma, ami azt jelenti, hogy nagyjából 38 ezerrel kevesebb embernek lesz munkája, mint tavaly”

– mondta el Eduard Hagara, az IFP igazgatója, aki szerint a legtöbb állás az iparban szűnt meg.

A kevésbé jó hír, hogy a bérek növekedése már nem éri el a válság előtti szintet, és Hagara szerint nem lesz könnyű visszatérni az eredeti kerékvágásba, vagyis a fizetések gyors növekedésére egy jó ideig egész biztosan nem számíthatunk. A munkapiaci problémák a lakossági fogyasztást eddig azonban nem érintették drasztikus mértékben, az IFP szerint a lakosság kereslet visszaesése Szlovákiában a második legalacsonyabb volt az egész EU-ban. Igor Matovič kormányfő szerint ez annak is köszönhető, hogy a szigorú járványügyi intézkedéseknek köszönhetően Szlovákiát a járvány első hulláma nem érintette olyan súlyosan, mint más uniós tagországokat, így a lakosság kevésbé fogta vissza a költekezéseit.

Hagara szerint leghamarabb a jövő év végére térhet vissza a szlovák gazdaság teljesítménye a válság előtti szintekre. Az IFP igazgatója is elismeri azonban, hogy minden attól függ, hogy az előttünk álló időszakban milyen irányt vesz a járvány második hulláma. „Ha a legrosszabb forgatókönyv válna valóra, a gazdaság visszaesése idén elérheti a 8,4 százalékot is, ami az összes többi mutatóra is rányomja majd a bélyegét” – tette hozzá Hagara.