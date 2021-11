Elfogadták a szigorított Covid-automatát, Matovič és Sulík közt ismét nő a feszültség

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök hangsúlyozta, a jóváhagyott változások csak ideiglenesek, ugyanakkor elengedhetetlenek, mert a kórházakban már rendkívül súlyos a helyzet. Jelenleg 2904 személyt kell bent tartani, és már több keleti intézmény is jelezte, hogy a Covid-osztályok szinte teljesen megteltek. A 3200 kórházban kezelt személy az a határ, amelyet ha átlépünk, akkor egész országra vonatkozó óvintézkedéseket vezetnek be, és megszűnik a jelenlegi, regionális felosztás.

„Ha nem tartjuk be az óvintézkedéseket, akkor azoknak nem is mutatkozhat meg a hatása. Éppen ezért fontos, hogy komolyan vegyük a szabályokat”

– jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ha a helyzet továbbra is ilyen tempóban súlyosbodik, akkor sokak nem fognak időben egészségügyi ellátáshoz jutni.

O TP és OP

Heger szerint az ideiglenes szigorítások keményen korlátozzák az oltatlanokat, ugyanakkor kedveznek az oltottaknak. Mint mondta, hétfőn lépnek életbe, és legalább 3 hétig lesznek érvényben, de sok függ attól, hogyan alakul majd a járványhelyzet.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a munkahelyeken bevezetik az úgynevezett OTP-rezsimet. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók csak azokat engedhetik be a munkahelyükre, akik be vannak oltva, az utóbbi 180 napban átestek a fertőzésen, vagy pedig fel tudnak mutatni egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, illetve egy 48 óránál nem régebbi antigéntesztet. A munkáltatók kötelesek lesznek heti két tesztet biztosítani a munkavállalóknak. Heger azt mondta, a tesztelés költségeit november végéig megtérítik a munkáltatóknak, viszont decembertől már a saját zsebükből kell finanszírozniuk a mintavételeket.

A bevásárlóközpontokban és a nem létfontosságú árucikkeket kínáló boltokban OP-rezsim lép életbe, vagyis a belépéshez már a negatív teszteredmény sem lesz elegendő, kizárólag az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedik be. A tömegrendezvényeken is ugyanilyen szabályok érvényesek, viszont szabályozzák a létszámot: a fekete járásokban 50, a bordó járásokban 100, a piros járásokban pedig legfeljebb 200 személyt engedhetnek be. Heger szerint ezt az intézkedést azért vezették be, hogy ebben a súlyos helyzetben a futballmérkőzéseken ne több ezren szurkoljanak a stadionokban.

Az éttermeket, a hoteleket és a panziókat a fekete járásokban továbbra sem nyithatják ki, legfeljebb csak elvitelre szolgálhatják ki a vendégeket. Zárva maradnak a fürdők és az edzőtermek is.

Belső feszültség

Az újonnan elfogadott Covid-automata feszültséget váltott ki a koalícióban. Az SaS ugyanis tartózkodott a csütörtöki szavazáskor.

Janka Bittó Cigániková, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke szerint főként az utóbb említett változások miatt, hiszen ezek továbbra is korlátozásokat jelentenek a beoltott személyek számára, holott korábban azt ígérték, hogy a vakcina egyenlő lesz a szabadsággal.

Cigániková állítja, először egy olyan dokumentumot kaptak a kezükbe, amelyben teljes lezárás szerepelt, az oltottaknak és az oltatlanoknak egyaránt. Ezzel nem értettek egyet, és csak az oltatlanok számára javasolták a lockdownt. Végül kompromisszumként született meg az a megoldás, amelyet Hegerék a sajtótájékoztatón bemutattak.

Richars Sulík (SaS) gazdasági miniszter azt mondta, az ülésen nem volt semmiféle konfliktus, még Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter is komolyabb reakció nélkül hagyta el a tárgyalóasztalt.

Ennek ellenére a volt miniszterelnök közvetlenül a kormányülés után megosztott egy bejegyezést a Facebook-oldalán, amelyet minden bizonnyal az SaS-nek címzett.

„Amikor egy idős ember élete nem értékes. Déjà vu”

– üzente Matovič, aki korábban is hasonló vádakkal illette az SaS-t.

Sulík egyelőre nem reagált a pénzügyminiszter bejegyzésére.