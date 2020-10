Életbe lépett a kijárási tilalom Szlovákiában

A lakhely elhagyására vonatkozó tilalom nem lesz érvényben éjjel 1 és hajnali 5 óra között, valamint megengedett koronavírus-tesztelésre és munkába menni, a gyereket iskolába kísérni, elmenni a legközelebbi élelmiszerboltba, gyógyszertárba, orvoshoz, valamint közeli családtaghoz is, amennyiben gondoskodni kell róla.

A haszonállatok ellátása céljából is el lehet hagyni a lakást, és kutyát sétáltatni is lehet a lakhely 100 méteres körzetében. Temetésre, postára, bankba, biztosítóba, tisztítóba, autószervizbe, valamint benzinkútra is el lehet menni. A járás területén megengedett a természetben tartózkodni.

A korlátozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbi cikkekben találja.