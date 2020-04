Ekkor léphet Szlovákia a következő fázisba

„Egyelőre úgy néz ki, hogy két hét múlva léphetünk a második fázisba. Május 6-nál hamarabb biztosan nem. Nem szabad sürgetnünk”

– mondta Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő vasárnap a Markíza Na telo című műsorában.

Matovič szerint az elrendelt intézkedések meghozták az eredményeket, ugyanakkor újra figyelmeztette a lakosságot, hogy továbbra sem szabad lazítani. A kormányfő ugyanis attól tart, hogy a kecsegtető eredmények hatására az emberek megválnak a szájmaszkoktól, és elkezdenek utazgatni.

Úgy véli, ebben az esetben pedig a helyzet „kicsúszna a kezünk közül”. A miniszterelnök hozzátette, a második fázis életbe lépése előtt kiemelten fontos, hogy a kórházak készen álljanak.

A második fázis

A második fázisban megnyitnák a kültéri turistalátványosságokat, a rövid távra is igénybe vehető szállókat. Azonban itt is zárva kell maradniuk az éttermeknek, az étkezés csak a szobákban lenne lehetséges, de az olyan szolgáltatásoknak is, mint például a wellness, zárva kellene maradniuk.

Ebben a szakaszban megnyitnák a fodrászatokat, a pedikűr- és a manikűrszalonokat, meghatározott feltételek mellett újra szállíthatnának utasokat a taxik. Kinyithatnának a 10 év alatti gyerekek számára fenntartott gyerekklubok, valamint újra lehetne miséket és esküvőket tartani.