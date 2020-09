Egységesebb járványkezelést követel az Európai Parlament

Az EP szerint az uniós tagállamoknak nem sikerült leszűrniük a tanulságot a koronavírus-járvány első hullámából, hiszen a járvány újbóli felerősödése után sem egységesen hozzák meg a közegészségügyi intézkedéseket. Pedig a vírus hatékony visszaszorításához éppen arra lenne szükség, hogy az országok összehangoltan lépjenek fel a megbetegedés ellen.

Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos felszólalásában elsősorban a határok lezárását hozta fel példaként. „Most már nem engedhetjük meg, hogy ne összehangoltan korlátozzuk a határokon való átlépést. Egységes és átlátható intézkedésekre van szükség. Természetesen a polgárok egészségének védelme vezet bennünket, de azzal is tisztában kell lenni, hogy naponta több millió személy mozog a határokon, aminek hatása van a gazdaságra, és nem utolsósorban ezzel családokat szakítunk szét” – jelentette ki Reynders.

Az EU nem először bírálja a határok lezárását. Amikor Magyarország szeptember elején bevezette a határzárat, az Európai Bizottság felelős biztosai levelet küldtek a magyar kormánynak, melyben aggályaikat fejezték ki az intézkedések diszkriminatív jellege miatt. A visegrádi négyek állampolgárainak ugyanis – bizonyos feltételek mellett – megengedték az országba való beutazást, a bizottság szerint pedig ezzel a magyar állam nemzeti alapon diszkriminálja az EU polgárait.

Az Európai Parlament viszont úgy véli, nem a határok lezárása jelenti az alapvető problémát, hanem az, hogy az egyes tagállamok járványügyi szakértői más-más módon értelmezik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatokat. Éppen ezek a különbségek vezetnek ahhoz, hogy minden kormány önálló intézkedéseket hoz, bármiféle előreláthatóság vagy egyezség nélkül. Az EP ezért pontokba szedte, milyen módon kellene koordinálni a járványkezelést. Egyebek mellett egységes meghatározást szeretnének bevezetni a pozitív koronavírus-esetekre, a koronavírus által okozott halálesetekre és a fertőzésből való felépülésre, valamint azt is szorgalmazzák, hogy csökkentsék le a teszteredményekre való aránytalanul hosszú várakozást. Az EP továbbá azt is szorgalmazza, hogy az egész unión belül egységes színskálát vezessenek be a rizikósnak ítélt területek jelölésére, a listát pedig az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) kellene frissítenie hétről hétre.

Az európai parlamenti képviselők meg vannak róla győződve, hogy a közös kritériumrendszer segítségével sokkal átláthatóbbá válna a járványkezelés, és az uniós polgároknak pedig nem kellene amiatt aggódnia, hogy a határok átlépése esetén milyen különféle intézkedések várnak rájuk.