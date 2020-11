Egyre kevésbé bízunk a kormányban

Míg júniusban még a lakosság 50 százaléka gondolta azt, hogy a szlovák kormány járványügyi megszorító intézkedéseinek az egészségügyi pozitívumai felülmúlják az intézkedések gazdaságra gyakorolt pusztító hatását, mára ugyanezt csak a megkérdezettek 38 százaléka állítja – derül ki a Kantar piackutató ügynökség legfrissebb felméréséből, amelyet az Európai Parlament megrendelésére az EU 27 tagországában végzett el szeptember utolsó és október első napjaiban. Idén ez már a harmadik ilyen felmérés, az előző kettőt márciusban és júniusban végezték.

Nyáron még a Szlovákiában megkérdezettek kevesebb mint fele vélte úgy, hogy a kormány megszorító intézkedései jóval nagyobb pusztítást okoznak a gazdaságban, mint amennyi hasznot hoznak a lakosság egészsége szempontjából, mostanra az ilyen válaszadók aránya azonban már eléri az 58 százalékot. Csekély vigasz, hogy Lengyelországban (63%), Csehországban (64%) és Magyarországon (67%) még ennél is nagyobb a kormányzati intézkedések hatását negatívan megítélők aránya. Franciaországban, Németországban és a skandináv országokban ugyanakkor az ilyen borúlátó válaszadók aránya csupán 38 és 45 százalék között mozog. A jelentés kidolgozói szerint a járványügyi intézkedések negatívabb megítélése azzal is magyarázható, hogy egyre többen érzik a járvány negatív gazdasági hatásait. Szlovákiában minden második válaszadó vallotta be, hogy a járvány miatt csökkentek a bevételei, a negyedük szerint pedig erre az elkövetkező időszakban kerülhet sor. A megkérdezettek alig 20 százaléka állította azt, hogy a járvány sem eddig, sem a jövőben nem okoz számára anyagi nehézséget. A felmérés szerint Szlovákiában a lakosság csaknem harmadának kellett hozzányúlnia a megtakarításaihoz, hogy túlélje a válságot, a megkérdezettek 3 százaléka pedig csődbe ment.

A Kantar szakemberei arra is kíváncsiak voltak, mit érez a lakosság a járvánnyal és az ezt kísérő válsággal kapcsolatban. Szlovákiában a legtöbb emberen, a megkérdezettek 53 százalékán a bizonytalanság lett úrrá, nagyjából minden negyedik megkérdezett pedig haragot érez. Ez utóbbiak aránya nyárhoz képest még nőtt is az elmúlt időszakban. Mindezt figyelembe véve az sem csoda, hogy a kormánnyal szemben is nő az elégedetlenség. Míg nyáron még a megkérdezettek 74 százaléka támogatta a szlovák kormány járványellenes intézkedéseit, mára ezek aránya 43 százalékra zuhant vissza, ami – Csehország után – a második legnagyobb visszaesés az uniós tagországok közül.