Egyre drágább Szlovákiában a kávézás

Pozsony | Szlovákiában továbbra is a kávé az egyik legnépszerűbb ital, amelynek az ára az elmúlt években azonban alaposan megugrott – derül ki a Statisztikai Hivatal legfrissebb felméréséből, amelyet a kávé világnapja alkalmából tett közzé. Ez utóbbit a Nemzetközi Kávé Szervezet (ICO) javaslatára október elsején ünneplik.

A Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly fejenként átlagosan 2,8 kilogrammnyi kávé fogyott Szlovákiában. Ezzel ugyan nem sikerült megdönteni a 2014-es 3,6 kilogrammos történelmi rekordunkat, azonban még így is a dupláját ittuk meg a rendszerváltás idején, 1990-ben mért 1,4 kilogrammnak.

A kereslet növekedésével párhuzamosan nőttek azonban az árak is. Míg tíz évvel ezelőtt a pörkölt kávé negyed kilós csomagolásáért az üzletekben átlagosan 2 eurót kértek, tavaly már 3 eurót. A 100 grammos csomagolású instant kávé ára ugyanekkor 3,8-ról 4,2 euróra nőtt. Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője szerint a szlovákiai kávézókban egy csésze eszpresszót (7 g) tavaly átlagosan 1,2 euróért ihattunk, az ország egyes régiói és kávézói között azonban e tekintetben is látványos különbségek vannak.

A korábbi évekhez képest visszafogottabb fogyasztással párhuzamosan tavaly egyébként csökkent a behozatal is: összesen 40,7 ezer tonna kávét hoztak be az országba, csaknem 180 millió euró értékben, ami 8 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint az Európai Unió egészébe tavaly 3,1 millió tonna kávét hoztak be, 7,7 milliárd euró értékben, miközben a behozatal nagy része Brazíliából, Vietnámból és Hondurasból származott.