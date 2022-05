Egy ideig még maradhat az orosz üzemanyag

„A kétnapos brüsszeli rendkívüli EU-csúcs első felvonását követően jó hírekkel szolgálhatunk Szlovákia számára” – jelentette be Eduard Heger az uniós vezetők hétfői tárgyalásait követően, amelyen sikerült megállapodni az Oroszországgal szembeni részleges olajembargó bevezetéséről.

„Az orosz olajra vonatkozó szankciókkal kapcsolatos tárgyalásokon elfogadták Szlovákia követeléseit. Ez azt jelenti, hogy addig használhatjuk az orosz olajat, amíg nem lesz teljes értékű alternatívánk”

– mondta Heger.

Orbánt is meggyőzte

Az Oroszországgal szembeni embargó, amelyről az EU kormány- és államfői megállapodtak, csak a tengeri úton, tartályhajókon behozott orosz olajra vonatkozik. Ideiglenes mentességet engedélyez ugyanakkor a vezetékes szállításokra, Szlovákia esetében a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő importra. Ezzel kapcsolatban Heger méltatta, hogy sikerült Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meggyőzni, akivel a szlovák kormányfő hétfőn, közvetlenül a brüsszeli csúcstalálkozó kezdete előtt külön kétoldalú megbeszélést folytatott az olajembargó kérdéséről. Heger arra is emlékeztetett, hogy Orbán Brüsszelbe érkezésekor még azt állította, az orosz olajembargóról szóló kompromisszum messze van, végül azonban sikerült őt is meggyőzni. „Az Európai Unió így egységes maradt, ami rendkívül fontos a jelenlegi helyzetben” – mondta Heger.

Diplomáciai források szerint az uniós vezetők a hétfő esti munkavacsora során a jelenleg olcsó orosz olajból készült finomított termékek más országokba történő reexportjára vonatkozó mentességekről is beszéltek. Szlovákia beleegyezett abba, hogy az Európai Unió Oroszország elleni hatodik szankciós csomagjának a bevezetése után nyolc hónapig mentességet kapjon az ilyen termékek exportja alól. Csehország azonban, amely nem rendelkezik saját finomítóval, a tárgyalások során azt követelte, hogy az olajembargó bevezetése után 18 hónapig importálhasson ilyen olajtermékeket.

Százmilliós beruházások

Szlovákia már a brüsszeli csúcstalálkozó előtt jelezte, hogy támogatja a szankciókat, meg kell védenie azonban a piacát is.

„Nem kivételekről, inkább átmeneti időszakokról beszélnék, mert nem akarjuk támogatni az ukrajnai háborút, amelyet az orosz agresszor provokált ki”

– mondta a Hospodárske noviny gazdasági napilapnak Karol Galek, a gazdasági tárca államtitkára. A most elfogadott szankciók szerinte Oroszország számára sokkal nagyobb károkat okoznak, mint az EU-nak. „Előrelépés történt a tárgyalásokon, és úgy tűnik, hogy az átmeneti időszak valósággá válik számunkra. A mi követelésünk egy 2025 végéig tartó átmeneti időszakra szólt” – tette hozzá Galek. Szerinte az EU képes lenne anyagilag is hozzájárulni az orosz olajfüggőségünk felszámolásához, ehhez azonban a meglévő programokra kellene támaszkodnunk. „Számos mechanizmus létezik, legyen szó a strukturális alapokról vagy a helyreállítási alapról” – állítja az államtitkár. Szerinte, annak érdekében, hogy az orosz olajat más olajra lehessen cserélni, az Adria kőolajvezeték horvátországi szállítási kapacitását az elkövetkező években meg kell erősíteni. Ez a vezeték a horvátországi Krk szigetéről, ahol a tartályhajók kikötnek, Horvátországon és Magyarországon keresztül Szlovákiába vezet. A Slovnaft technológiai berendezéseit is lecserélik, és a jelenlegi, az ország keleti részén levő olajtárolók helyett újakat kell építeni Nyugat-Szlovákiában. Mindezek a beruházások a hnonline.sk szerint mintegy 700 millió eurót igényelnek.

Drágább üzemanyag

Az Oroszországgal szembeni olajembargó hírére kedden a kőolaj tőzsdei ára is megugrott. A kedd délelőtti órákban a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent nyersolaj hordónkénti (159 liter) ára csaknem 2%-kal 124 dollárra emelkedett. Csak emlékeztetőül, három héttel ezelőtt ugyanez még 103, tavaly ilyenkor pedig 70 dollár körül mozgott. A növekvő olajárak miatt hamarosan a szlovákiai töltőállomásokon is nőhetnek az árak, miközben a benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb adatai szerint a 95-ös benzin literjéért már az elmúlt napokban is átlagosan 1,85, a gázolajért pedig 1,78 eurót fizettünk. (mi, TASR, hnonline.sk)