Doležal: Fontosabb dolgunk is van, mint a Komárom–Pozsony vasútvonal

Nem terveznek jelentősebb fejlesztést a Komárom–Pozsony vasútvonalon, csak a legégetőbb hibákat javítják ki, mondta Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint már nyáron kiderülhet, a következő években melyik vállalat üzemeltetheti a szakaszt.

Doležal a múlt héten elmondta, a vágányhálózatért felelős Szlovák Vasutak (ŽSR) elemzése szerint a kérdéses vonal teljes kétvágányúsítása és villamosítása 922 millió euróba kerülne. Majd kijelentette: „Nincs egymilliárdunk erre a szakaszra.” A miniszter inkább a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért osztálya (ÚHP) által kidolgozott elemzésben javasoltak szerint a következő években csak 18 millió eurót költene a vonalra. Ebből felújítanák a váltókat, az állomások peronjait, javítanák a vonatok folyamatos közlekedésének feltételeit.

Mindeközben a Komárom–Pozsony szakasz az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala, a fővárosba ingázók számára ez az egyik legfontosabb közlekedési lehetőség. A Szövetség ezért úgy látja, a kormány a déli közúti beruházások leállítása után a csallóközi vasúti infrastruktúra fejlesztésének elodázásával „arcul köpi” az ott élő embereket. Az a bejelentés, hogy 2030-ig itt nem lesz fejlesztés, csak kozmetikai változások, egyben azt is jelenti, hogy a bevallottan egyre bővülő műszaki meghibásodások miatt mind több késéssel és kieséssel kell számolni a következő 10 évben ezen a szakaszon.

Doležal azt is elmondta, folyamatban van a vasútvonal új üzemeltetőjének kiválasztása, hét vállalat jelentkezett a pályázatra. „Július elején nyitjuk fel a borítékokat” – utalt a tárcavezető a beérkezett ajánlatokra, és hozzátette, már nyáron ismert lehet a nyertes. Arról is beszámolt, a többi vasútvonal liberalizációjának a harmonogramját is összeállították már.

Andrej Doležal közlekedési miniszter szerint a Komáromot Pozsonnyal összekötő vasútvonal kétvágányúsítása és villamosítása közel egymilliárd euróba kerülne. - TASR-felvétel

A tárcavezető egy online beszélgetés során elismerte, a Komárom–Pozsony vasútvonal állapota messze nem ideális, miközben az utasok száma növekszik. Arról is beszélt, a vágányhálózatért felelős Szlovák Vasutak (ŽSR) készíttetett egy elemzést, amely szerint az egész vonal kétvágányúsítása és villamosítása közel egymilliárd euróba kerülne. „Nincs egymilliárdunk erre a szakaszra” – jelentette ki Doležal. A miniszter elmondta, ehelyett inkább csak 18 millió euró értékben felújítanák a váltókat, az állomások peronjait, javítanák a vonatok folyamatos közlekedésének feltételeit. Arra hivatkozott, a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért osztálya (ÚHP) által kidolgozott elemzés is mindenekelőtt ezt javasolja. „Nagyobb gondunk is van annál, hogy egészen Komáromig kétvágányúsítsuk ezt a szakaszt” – mondta Doležal. A villamosításnak pedig szerinte csak akkor lenne értelme, ha azt a teljes szakaszon meg lehetne valósítani, ami ugyancsak egy nagyon drága fejlesztés lenne. A miniszter szerint viszont a néhány milliós felújításokra már el is különítették a pénzt, a kétvágányúsítás tervezése pedig egyelőre csak a Pozsony–Úszor szakaszra vonatkozóan indul meg.

Megvalósíthatatlan tervek

Az ÚHP a napokban közzé is tette a kérdéses elemzését. Azt írják, a Komárom– Pozsony szakasz rossz állapotban van, a vágányok szinte már az élettartamuk végén vannak. „Nagyjából 5–10 éves távlatban szükséges lesz a vasúti infrastruktúra, főleg a hidak, a pálya felső és alsó részének a felújítása” – írják. Mindeközben ők is megállapítják, a szakasz túlterhelt, a következő években pedig valóban tovább nő majd az utasok száma. „Ezért ezt a szakaszt fel kell újítani és növelni kell a kapacitását” – fogalmaz az elemzőcsoport. Az ÚHP több változatot is figyelembe vett arra vonatkozóan, milyen rekonstrukcióra, fejlesztésre kerülhetne sor. Ezek közül a ŽSR által kidolgozott 922 milliós variáns a legdrágább, ugyanakkor jelentős minőségbéli változást is hozna. A vonatközlekedést nehezítő ún. szűk keresztmetszeteket eltávolítanák, a járatok egyszerre két irányba, külön-külön vágányon közlekedhetnének, az elektromos mozdonyok sebessége pedig elérné a 160 km/órát. Mindemellett még kiépítenének egy leágazást Somorja felé is, mivel a városban élők jelenleg legközelebb csak az öt kilométerre fekvő Úszoron tudnak felszállni a fővárosba közlekedő vonatokra. A költségvetésbe még az is beleférne, hogy a magyarországi Dél-Komáromba is kiépítsék a leágazást, de a vasút és a közút kereszteződéseit is hidakkal oldanák meg. A közelmúltban ezeken az átkelőkön, amelyeken gyakran sorompó sincs, több baleset is volt. A pénzügyminisztérium elemzői szerint a ŽSR közel egymilliárdos terve azonban sok olyan elemet is tartalmaz, ami nem indokolt. Ezeket a szerintük túldimenzionált megoldásokat az ÚHP „potyautasnak” nevezi. Az elemzők a ŽSR által felvázolt megoldást megvalósíthatatlannak tartják, szerintük, ha erre esik a választás, akkor a Komárom– Pozsony szakasz 2030-ig még csak a megvalósítandó projektek listájára sem kerül fel.

Ennyi jut délre

A 922 milliós terv helyett, mint ahogy arra Doležal is utalt, az ÚHP javasolt egy jóval olcsóbb megoldást, amely csupán egy 18 millió eurós beruházást jelentene. Ez lényegében csak a szűk keresztmetszetek megoldására, vagyis a váltók, peronok felújítására lenne elég. Az elemzőcsoport minden változathoz egy ún. megtérülési rátát is hozzárendel. Eszerint a közel egymilliárdos változat megtérülési rátája 1,36, míg a 18 milliósé jóval nagyobb, 13,92.

Az ÚHP kiemeli, szerintük az lenne a legjobb megoldás, ha a kérdéses vasútvonal felújítását, fejlesztését szakaszokra osztanák. Eszerint az első lenne a fent említett 18 milliós felújítás. A második szakaszban kerülhetne sor az elemzők által is jóváhagyott komolyabb fejlesztésekre. Így például a legkihasználtabb rész, vagyis a Dunaszerdahely– Pozsony szakasz villamosítására, illetve a főváros és az agglomerációjához tartozó Úszor közötti szakasz kétvágányúsítására. Ez a számításaik szerint 400 millió euróba kerülne. A harmadik lépésben pedig szerintük újra kell tervezni a további fejlesztéseket.

Az emberek arcul köpése

A Szövetség alelnöke, Mózes Szabolcs éles bírálattal reagált a közlekedési minisztériumnak a Komárom– Pozsony vasútvonalra vonatkozó terveire, amelyek szerinte lényegében egy évtizedre leállítják a déli régióban történő vasútfejlesztéseket. Arra is emlékeztetett, korábban a déli utak fejlesztéséről is hasonló döntés született. „A Pozsony–Dunaszerdahely– Komárom szakasz az egyik legfrekventáltabb vasúti pálya az országban, a csallóközi emberek arcul köpése, hogy 2030-ig itt nem lesz fejlesztés, csak kozmetikai változások. Egyben azt is jelenti, hogy a bevallottan egyre bővülő műszaki meghibásodások miatt egyre több késéssel és kieséssel kell számolni a következő tíz évben ezen a szakaszon” – mutatott rá Mózes.

Elstartolt a verseny

Doležal a kérdéses online beszélgetésben azt is elmondta, folyamatban van a Komárom–Pozsony vasútvonal új üzemeltetőjének kiválasztása. Ahogy arról beszámoltunk, meg kellett ismételni az erre vonatkozó pályázatot, mivel az első körben csak az állami Szlovák Vasúttársaság, a ZSSK jelentkezett a vonal üzemeltetésére. A versenytárgyalás lezártáig a ZSSK és az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) kapott megbízást arra, hogy a kétéves átmeneti időszakban üzemeltesse a járatokat. A miniszter most arról beszélt, hét vállalat jelentkezett a pályázatra. „Július elején nyitjuk fel a borítékokat” – utalt a tárcavezető a beérkezett ajánlatokra, és hozzátette, már nyáron ismert lehet a nyertes. Doležal arról is beszámolt, hogy időközben már a többi vasútvonal liberalizációjának az ütemtervét is kidolgozták.