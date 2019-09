Csökkennek a munkaadók igényei

A legnagyobb álláshirdetésekkel foglalkozó internetes portál listázta azokat az elvárásokat, amelyeket leggyakrabban kérnek a munkaadók a jelentkezőktől. A felelősségtudat, a kommunikációs készségek, a szakmai gyakorlat és az önállóság számít alapvető elvárásnak egy jelentkezőnél azokon a munkahelyeken, amelyeken középfokú végzettséget kérnek a jövőbeli munkavállalóktól. A portál szerint ebből az látszik, hogy a cégek főleg olyan jelentkezőket várnak, akik képesek saját döntéseket hozni és gondolkodni.

Felső fokon angolul

A felsőoktatási végzettséget igénylő munkahelyeken leginkább angolnyelv-tudást várnak a jelentkezőktől. Ezt követik a különböző szövegszerkesztő programok kezelésének képessége, a kommunikációs készségek, valamint az analitikus gondolkozás.

Csökkenő igények

A Profesia.sk szerint az erősségeiken kívül az álláskeresőknek minden képességüket fel kellene tüntetniük az önéletrajzukban. Indoklásuk szerint a cégek általában rugalmas embereket keresnek, akik a szakmai készségeket egyedül is el tudják már sajátítani. Ez abból is látszik, hogy folyamatosan csökkennek a cégek elvárásai. Például 2016 óta évről évre kevesebb álláshirdetésben kérnek felsőfokú végzettséget a munkaadók, és ezzel párhuzamosan csökken azok száma is, akik angolnyelv-tudást várnak a jelentkezőktől. Míg 2016-ban a hirdetések több mint 43%-ában kérték, hogy tudjanak angolul, akik elküldik önéletrajzukat, idén ezidáig a hirdetések 38,4%-ában szerepelt ez az elvárás.

Kevés a minimálbéres

A Profesia.sk azt is megnézte, a hirdetések milyen arányban kínálnak minimálbért. Az eredmények alapján a portálon szereplő álláshirdetések pusztán egy százaléka kínálja a jelenleg érvényben lévő 520 eurós minimálbért. Ez megegyezik a tavalyi adatokkal. A legnagyobb arányban a Besztercebányai, az Eperjesi és a Kassa kerületből származnak a minimálbért kínáló hirdetések, és főleg a textiliparba keresnek ennyiért dolgozókat. Ezután következnek a segédmunkások és a mezőgazdaságban tevékenykedők. A portál azt is megnézte, mely állásokban keresik az emberek a legkevesebbet. Ez alapján első helyen a pedellusok végeztek, 525 eurós átlagfizetéssel.