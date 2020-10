Családok ezrei kerülnek kilátástalan helyzetbe

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság hét évvel vetheti vissza a szlovákiai családokat az időben – derül ki a Sophistic Pro Finance tanácsadó társaság legfrissebb elemzéséből, amely szerint a járvány második hulláma az eddigieknél is több kárt okozhat.

Pozsony | A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság hét évvel vetheti vissza a szlovákiai családokat az időben – derül ki a Sophistic Pro Finance tanácsadó társaság legfrissebb elemzéséből, amely szerint a járvány második hulláma az eddigieknél is több kárt okozhat.

Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legutóbbi adatai szerint a szlovákiai családok 30 százalékának nincsenek semmilyen tartalékai, vagyis a bevételeikből képtelenek bármit is félretenni, és örülnek, ha a fizetésükből legalább a legszükségesebb kiadásaikat képesek fedezni. Az ilyen családok aránya – a növekvő béreknek és foglalkoztatottságnak köszönhetően – az elmúlt években fokozatosan csökkent, a koronavírus-járvány által kiváltott megszorítások és a gazdaság mélyrepülése miatt azonban a helyzet látványos romlására kell felkészülnünk.

„Már a járvány első hulláma is jelentősen rontott a helyzeten, a második hullám azonban most hét évet vethet vissza bennünket az időben. Az olyan családok aránya, amelyek egy centet sem képesek félretenni, elérheti a 40 százalékot, amire legutóbb 2013-ban volt példa” – mondta el Radoslav Valko, a Sophistic Pro Finance társtulajdonosa. Szerinte ez ráadásul az optimistább forgatókönyv, vagyis a kilátástalan helyzetben levő családok aránya még ennél is nagyobb lehet.

„A családok nehéz helyzete is magyarázatot adhat arra, miért ódzkodik a lakosság egy része a koronavírus-teszteléstől. Sokan ugyanis attól tartanak, hogy ha kiderül a fertőzöttségük, akkor egy ideig nem mehetnek munkába, ami hatalmas érvágást jelentene az egyébként is napi anyagi gondokkal küszködő családoknak” – állítja Valko. Szerinte a kormánynak kellene vállalnia, hogy a karanténba zárt munkavállalóknak 100 százalékban pótolja az emiatt keletkezett bevételkieséseit, hiszen ha ezt elmulasztja, annak felmérhetetlen következményei lesznek.