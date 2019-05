Csáky: A mozgósítással voltak problémák

Hogyan értékeli a szombati voksolást, minek tudható be az eredmény?

Két szempontból lehet értékelni az eredményt. Az alapvető szempont az, hogy sajnos elveszítettük az európai parlamenti mandátumunkat, ez kétségkívül sikertelenség. Sajnáljuk, hogy ez történt. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a bejutott magyar nemzetiségű képviselőkkel, Magyarországról és Erdélyből továbbra is együtt tudjunk működni. A súlyunk és befolyásunk azonban csökken, ez a kellemetlen hír. A jó hír azonban az, hogy az MKP kilenc év parlamenten kívüli lét ellenére megtartotta a hitelét és kredibilitását a szlovákiai magyar választók előtt. Dél-Szlovákia meghatározó járásaiban kiváló eredményt értünk el. A megszerzett közel 49 ezer szavazat is ezt igazolja. A mozgósítással azonban problémáink voltak. Kicsit bosszantó, hogy közel 400 szavazattal maradtunk le az EP-mandátum megszerzésétől, hozzáteszem, pechünk is volt.

Az EP-választás eredményéből is az látszik, hogy az 2020-as parlamenti választásra vonatkozóan az MKP is együttműködési kényszer alatt van. Ön szerint Bugár Béla személye elfogadható lesz valaha is az MKP számára, el tudja képzelni vele az együttműködést?

Az ön kérdésének a filozófiájával van baj, mert ez nem matematikai kérdés. Idén márciusban az államfőválasztás során az összes szlovákiai szavazópolgár, beleértve az MKP választóit és tagjait is, konkrét személyiségek közül választhattak. Ismert, hogy Bugár Béla mennyi szavazatot kapott. Most szombaton kaptak egy korrekciós lehetőséget, hiszen a választók nem személyre, hanem konkrét pártra voksolhattak. A felvidéki magyar szavazók túlnyomó többsége azonban azt mondta, hogy az MKP útja a helyes. Mi ezeknek az embereknek a hitével, belénk vetett bizalmával nem hazardírozhatunk.



Ön szerint mekkora akadályt jelent Bugár Béla személye abban, hogy létrejöjjön az együttműködés az MKP és a Híd között?

Nézze, az MKP törzsszavazóinak az a véleménye, hogy Bugár Béla lejáratta magát, erkölcsi hullává vált. Ha ő még segíteni akar a felvidéki politikán, akkor menjen el most. Én nem akarok akadálya lenni a további fejlődésnek, ellenkezőleg, akár pártegyesítésben is lehet gondolkodni, vagy egy új közös párt kialakítása is szóba jöhet, úgy, ahogy azt 1998-ban megtettük. Ez a modell most is használható. De nem azokkal, akik egyszer már lejáratták magukat és az egész ügyet. Egy ilyen személyt ugyanis az MKP törzsgárdája nem fogad el.



Hogyan képzeli el a saját politikai jövőjét, elindul-e például a parlamenti választáson?

Erre most nem tudok válaszolni, az EP-választáson sem én indultam, hanem a járások jelöltek. Most szombaton minden második, a pártra leadott szavazólapon engem karikáztak a választók. Ez azt jelenti, hogy van egy személyes hitelem.



Folytatja-e a párton belüli munkát?

Igen, folytatni szeretném. Tiszteletben tartom a fiatal generáció jogait, nem akarok előtérbe kerülni. Szombaton azonban egy majdnem ötszázalékos eredményt tudtam hozni annak a pártnak, amely az elmúlt 9 évben parlamenten kívül volt. A rám leadott karikák száma is a belém vetett választói bizalmat igazolja. Ha a pártban van egy olyan nézet, hogy az én tapasztalataimra és a választókhoz kötődő kapcsolatomra szükség lehet, akkor azt én tisztelettel vállalom. Az elnökség tagjaként tudom ezt elképzelni.



Ki tudja zárni, hogy versenybe száll a pártelnöki tisztségért?

Igen, ki tudom zárni.