Čaputová: erős legitimitást kaptam és nagy felelősség hárul rám

Nem tart attól, hogy permanens konfliktusban lesz a legnagyobb kormánypártttal, a Smerrel és Robert Ficóval?

Az élet arra tanított meg, hogy nem vagyok felelős a végeredményért, pusztán azért, amivel én hozzájárulok a végeredményhez. Így tehát minden kommunikációban, legyen szó politikai vagy véleménybeli különbségről, arra fogok törekedni, hogy a párbeszéd rám eső részét erősen építsem fel. Egyértelmű számomra, hogy ez a kommunikáció nem lesz könnyű, ennek ellenére úgy érzem, erős legitimitást kaptam, és nagy felelősség hárul rám. Úgy érzem, a polgárok részben azért is választottak meg, hogy erre kísérletet tegyek.

Szoros eredményt várt, végül ez nem igazolódott be.

Ez nagyon kellemes meglepetés. Valóban szoros eredményt vártam, mivel már csak két jelölt maradt a második fordulóban, s a második forduló finisében a kampány, beleértve az ellenkampányt is, nagyon intenzív volt. Ezért gondoltam azt, hogy a számok közelebb lesznek egymáshoz. Nagyon örülök a végeredménynek, melyet nagyon erős mandátumként értékelek.

Legyőzte a Smer által támogatott államfőjelöltet, tesz majd kísérletet arra, hogy találkozzon a kormánypárt képviselőivel, hogy rendeződjön a kapcsolatuk? Megválasztását követően milyen lépéseket tervez?

Tervezem, hogy találkozok a kormánypártok képviselőivel, hiszen ebben a pillanatban többségük van a parlamentben. A közeljövőben számos fontos lépés vár ránk, ilyen az új főügyész megválasztása jövőre. Elképzelésem szerint – s erről sokat beszéltem a választások előtt – nemcsak az fontos, hogy jó jelöltet válasszunk, hanem ideális esetben az is, hogy módosítsuk a főügyész megválasztásának és kiválasztásának módját is. Igyekszem majd megszólítani a pártok elnökeit nemcsak ebben a témában, hanem általában az igazságosság, a környezetvédelem, valamint az idősek és a gyengék védelmének témáiban is. Szeretném napirenden tartani ezeket az ügyeket. Szeretném megismerni a pártok véleményét, hogy megtaláljuk a közös nevezőt ezekben a témakörökben.

Hogyan válhat Szlovákia „tisztességesebbé” az ön hatására?

A kampány és a viták során is arra törekedtem, hogy más hangnemet vezessek be. Nem azonosulok azzal, hogy a politikusok személyes vitákat és harcokat folytassanak. Legitimnek tartom, hogy vannak értékrendbeli eltérések a politikusok között, de elutasítom a személyes támadásokat. Tárgyszerű nyugodt hangnemet szeretnék vinni a kommunikációba, annak érdekében, hogy megtaláljuk a közös nevezetőt.

Miben különbözik, miben fog különbözni Andrej Kiska jelenlegi államfőtől?

Azt gondolom, hogy a kettőnk közötti különbség természetesen megnyilvánul abból, hogy kik vagyunk, hogy hogyan formált a szakmai életünk. Engem jogászi végzettségem és azok a témák formáltak, amelyekkel foglalkoztam: az igazságszolgáltatás, a környezetvédelem, a szociális kérdések. Ezeket továbbra is prioritásként fogom kezelni. Ugyanakkor az EU orientáltság kérdésében azonos az álláspontunk.

Andrej Kiska példájából kiindulva van valami, amit másképpen szeretne csinálni, mint a jelenlegi államfő?

Nem elemeztem aprólékosan Andrej Kiska államfői tevékenységét, de például én aktívabb lettem volna a jogot és az igazságosságot érintő témákban, mert ezeket kulcsfontosságúnak tartom.

Szlovákia két táborra szakadt, hogyan szeretné egyesíteni ezt a két tábort?

Sokszor úgy érzem, hogy a két táborra vonatkozó elképzelések kevésbé reálisak. Ezzel a kampány során is szembesültem például a liberalizmus és a konzervativizmus kapcsán. Elismerem, nagy kihívást jelent – s erre kísérletet tettem a kampány során is – meghívni a jóérzésű embereket és összefogni a jó oldalt, mert ahhoz, hogy a rossz győzni tudjon elegendő, ha a jó felaprózódik. Meggyőződésem, hogy ez annak ellenére lehetséges, hogy nézeteink különbözőek, elég, ha megállapodunk az értékrendben, a többi már csak párbeszéd és akarat kérdése.

Megtartja azt a hagyományt, hogy a szlovák államfő első külföldi útja Csehországba vezet, és hogyan vélekedik Miloš Zeman cseh államfőről?

Az első külföldi út természetesen Csehországba vezet majd, testvérnemzetnek tartom a csehet, közös a történelmünk. Miloš Zeman államfőt pedig tiszteletben tartom, hiszen legitim módon választották meg.

Hogyan vélekedik arról, hogy Szlovákia történetében ön az első nő, akit államfővé választottak, illetve mi mindenről kell majd lemondania emiatt?

Az, hogy nőként fogom betölteni ezt a posztot bizonyos értelemben a másságot szimbolizálja. A kampány során arra törekedtem, hogy rátermett jelölt legyek, nem pedig arra, hogy ezt a különbséget hangsúlyozzam. Tény, hogy ez egy másféle hozzáállást is magával von a tárgyalások során. Bízom benne, hogy gazdagítja majd ezt a jobbára férfiak által uralt világot. Nyilván a magánéletem egy részét fel kell majd áldoznom az államfői feladatok ellátása miatt. Azt viszont szeretném megőrizni, hogy elsősorban anya vagyok, és jó anya szeretnék maradni.