Bugár: óriási lehetőségeink vannak

Bugár Béla még a Híd füleki kongresszusának kezdete előtt kijelentette, hogy távozik az aktív politikából. Elmondta azt is, hogy szerinte a a magyar-magyar együttműködésnek a Híd és sz MKP közös munkáján kell alapulnia, és ezt követően tárgyalhatnak a többi szubjektummal. Röviden értékelte a gyenge választási eredményt is, melyet szerinte két hibára lehet visszavezetni. Egyrészt a Smerrel és SNS-szel kötött koalícióba történő belépéskor ugyan számítottak rá, hogy előkerül egy-egy csontváz a szekrényekből, de úgy gondolták, hogy az emberek megértik, hogy minden politikai párt a saját jelöltjéért felel. A második hibaként azt nevezte meg, hogy a Kuciak-gyilkosság idején még nem rendelkeztek azokkal az információkkal, amikkel most, nem tudták hogy egyes smeres jelöltek mennyire összefonódtak Marián Kočnerrel. Bugár szerint ha akkor ezt tudják, akkor megkockáztatták volna akár az előrehozott választást is.

A Híd volt elnökével a kongresszus után beszélgettünk.

Hogyan értékeli a kongresszus eredményeit?

„Szerintem jó döntést hoztunk. Először is megújult az elnökség: Sólymos Laci egy teljesen ifjú csapatot vezet. Az elképzelésük az, hogy végigjárják a járási struktúrákat és még ősszel feltöltik az elnökséget. Aktivizálják a struktúrát, talán ez a legfontosabb.

Tehát elmondhatjuk, hogy Ön teljes mértékben támogatja ezt az új csapatot.

Természetesen, fel is szólaltam legalább háromszor az érdekükben.

A kongresszus előtti egyik interjúban említette, hogy már nem akar aktívan politizálni. Ez azt jelenti, hogy a pártban sem vállal már tisztséget?

Nem, nem is vállaltam. Ahhoz, hogy valaki hidasként gondolkodjon, azokat az értékeket képviselje, ahhoz nem tisztségre van szükség, hanem munkára. Én mondtam, hogyha szükség lesz ilyen-amolyan támogatásra, tanácsra, bármire hajlandó vagyok.

Hogy képzeli el a Híd jövőjét?

A választások utáni három hónapban mintha „hibernált“ állapotba került volna a Híd. Más pártok is, de a Híd olyan eredményt ért el a „változást akarunk“ folyamat után, ami sok emberben hagyott egy kis csalódottság-félét. Most fel kell rázni az embereket. Én azt mondom, hogy óriási lehetőségeink vannak. Látni kell azt, hogy a kormány hibákat fog elkövetni és követ is el. Azok a választókat, akik átszavaztak az OĽaNO-hoz, vagy a Kiska pártjához, vagy a Progresszív Szlovákiához pont a kormány hibáin keresztül lehet visszaszerezni.

Mit tart a kormány eddigi hibás lépéseinek?

Először is Matovič úgy viselkedik, mintha a szóvivője lenne a kormánynak. Másodszor, amit reggel kimond, azt már délután módosítja. Harmadszor, fenyegetőzik, mintha ő lenne Szlovákiában az atyaúristen: „Ha tüntetni fogtok, akkor büntető-törvénykönyvbe teszem azt, hogy kimentek és blokkoljátok a forgalmat a sztrádát.“ Egy évvel ezelőtt mást mondott. És folytathatnám. A másik: a gazdaságot teljesen fagyasztott állapotban hagyta, más országok már rég léptek. A támogatások terén olyan bonyolulttá tették a rendszert, hogy a kisvállalkozók inkább bedobják a törülközőt. Erre viszont az egész ország rá fog fizetni.

A Híd-MKP együttműködés tavaly már egyszer majdnem létrejött, viszont komoly felhördülés kísérte. Úgy tűnik, mindkét táborban van egy szavazói réteg, amely inkább levágná a saját kezét, minthogy a másikra szavazzon. Ez ellen Ön szerint mit lehet tenni?

Nagyon egyszerű. Ezt akkor is elmondtam és ma is ezt mondom: őszinte akarat kell az együttműködésre. Emlékeznek a 2016-os választások előtti időszakra? Akkor sokan megkérdezték, hogy ha bejutunk a parlamentbe hajlandóak leszünk-e együttműködni az MKP-val. Mondtam, hogy a választások után fel fogom hívni az MKP elnökét. Ezt meg is tettem. Aztán jöttek az önkormányzati és megyei választások, és elmondtam, hogy anélkül, hogy az MKP vezetősége ne küldene ki olyan információkat, hogy igenis szükség van az együttműködésre, anélkül nem lesz együttmőködés. Ha négy évig állandóan minden rossz, amit csináltunk, akkor hiába akarják a választások előtt két-három hónappal a saját választóikkal megeteni azt, hogy mégiscsak jó, hogyha összeállunk. Még egyszer: létrejött a választási párt, sőt be lett választva az MKP és a mi 35-35 képviselőnk az országos szervébe, aztán az MKP két nap múlva ezt felrúgta. Most is azt mondom, hogy nem rajtunk fog múlni.

A kisebbségügyi és romaügyi kormánybiztosi pozíciókkal kapcsolatban az OĽaNO egyeztetett a Híddal?

Nem, az OĽaNO nem fog egyeztetni. Ha Matovičnak azt a nevet említi, hogy Bugár, vörös köd ereszkedik elé, és nem lát.