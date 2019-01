Bugár: ez a koalíciója kibírja a végéig

Bugár idén először találkozott az újságírókkal zárt ajtók mögött, hogy megvitassa velük az aktuális politikai eseményeket. Az első fontos idei esemény szerinte az új alkotmánybírók megválasztása lesz, ennek kapcsán pedig a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e megválasztani 18 jelöltet a kilenc megüresedett posztra. „Gondunk akkor lenne, ha nem sikerülne megegyezni, s nem tudnánk kiválasztani 18 jelöltet. A legtöbb szakértő szerint ugyanis az államfő csak 18 jelöltből választhatja ki a 9 új alkotmánybírót. Egyesek viszont azon a véleményen vannak, hogy kevesebb jelöltből is válogathat, például hogy 12-ből kiválaszthat hatot. Várjuk ki, hány jelölt fog jelentkezni, s mennyit sikerül megválasztani” – mondta Bugár. A Híd saját parlamenti képviselőjét, Peter Kresákot fogja jelölni az egyik posztra. A jelöltek leadásának határideje hétfőn jár le.

Meglévő feszültségek

A Híd elnöke elismerte, hogy a koalíción belül voltak és vannak különböző nézeteltérések, félreértések, ám továbbra is úgy véli, hogy az országban jelenleg nincs jobb alternatíva. Példaként említette Peter Pellegrini kormányfő eheti kijelentéseit arról, hogy csökkenteni kellene a legrosszabbul fizetett alkalmazottak munkára rakodó adóterheit. „A kormányfőnek tudnia kell, hogy hasonló javaslataink voltak korábban nekünk és az SNS-nek is, de nem tudtunk megegyezni. Ebből a szempontból nem jó, ha először valamit az újságírókkal közöl és aztán próbálja meggyőzni koalíciós partnereit, mert ez ellenreakciót is előidézhet” – állítja Bugár, aki szerint Pellegrini ezen megnyilvánulása is igazolja, hogy nem mindig tudatosítja, miniszterelnökként elkerülhetetlen, hogy fontos témákról mindig előbb a koalíciós partnereivel tárgyaljon.

A Híd elnöke szerint a koalíción belül eddig minden feszültséget vagy nézeteltérést sikerült megoldani, s ez a következő hónapokban sem lesz másképp. „Ez a koalíció kibírja” – mondta tegnap Bugár. Túl sok lehetőség nincs is, ugyanis egy esetleges előrehozott választás kihirdetésére már csak január végéig van lehetőség, ettől később idő szűke miatt már nem. A következő parlamenti választások ugyanis 2020 márciusában esedékesek.

Abszurd katonaság

Bugár tegnap kitért az SNS javaslatára is a sorkatonai szolgálatról. Szerinte ez a javaslat kivitelezhetetlen, s mivel ilyen intézkedést nem tartalmaz a koalíciós szerződés, a Híd kategorikusan elutasítja és nem fogja támogatni. „A katonai állomány feltöltöttsége 75 százalékos. Ha most úgy döntenénk, hogy bevezetjük a kötelező sorkatonai szolgálatot, akkor ebből a 75 százalékból kellene biztosítanunk a kiképzést vezető katonákat” – mondta Bugár, hozzátéve: ez azt jelentené, hogy még kevesebb katona állna készen a bevetésre szükség idején, például különféle katasztrófák esetében.

Mistrík már túlzott

A Híd államfőjelöltje a közelgő elnökválasztás kapcsán elmondta, reálisnak tartja, hogy bejut a második fordulóba. „Ez a választók döntése” – válaszolta arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e lemondani saját jelöléséről más javára, ha az fenyegetne, hogy a második fordulóba Štefan Harabin vagy Marian Kotleba jut.

Az ellenzéki jelöltek összefogására szólított fel néhány hete Robert Mistrík független államfőjelölt is, aki azt szeretné, ha az összes ellenzéki jelölt már most lemondana az ő javára. „Ebből is látni, hogy mennyire tapasztalatlan. Még nem is tudjuk, ki lesz az összes jelölt, de már felszólított, mondjanak le a javára” – mondta Bugár, aki a kampánya során elsősorban arra akar összpontosítani, hogy elmagyarázza az embereknek, milyen kompetenciái vannak az államfőnek. „Még mindig kevesen tudják, hogy nem dönthet a nyugdíjak megemeléséről, de fontos szerepe van például abban, hogy lenyugtassa a kedélyeket valamilyen konfliktus esetén, megnevezze azokat a problémákat, amelyeket nem sikerült megoldani. Ezért kell erre a posztra olyan személy, akinek megvan a kellő autoritása” – állítja Bugár. Attól tart, hogy az államfőválasztás és az európai parlamenti választás előtt ismét feszült lesz a hangulat. „Meggyőződésem, hogy néhány jelölt megint Sorossal és menekültekkel fog riogatni, ez újabb feszültségekhez vezethet, ami nem lesz jó Szlovákia számára” – mondta a Híd elnöke, aki szerint nem borítékolható, hogy a társadalom képes lesz felemészteni egy ilyen feszültséget, ami ismét csak a szélsőségesek malmára fogja hajtani a vizet.