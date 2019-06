Bugár: A lista őszre lehet kész

Ön szerint a Híd OT döntése elegendően nagy nyitást jelent-e ahhoz, hogy mondjuk az MKP az önök listáján induljon a parlamenti választáson?

Nem csak a magyar pártok előtt nyitottuk meg a listát. Minden olyan párt előtt nyitva áll a lehetőség, amely úgy gondolja, hogy a kisebbségeken vagy a régiókban élő embereken akar segíteni. Ilyen pártból van több is. Ezekkel a pártokkal tárgyalni fogunk. Azt, hogy az MKP-nak mi elég és mi nem, azt ne én, hanem az MKP döntse el. Ha majd úgy látják jónak, akkor válaszolnak a javaslatunkra. Eddig azonban a megyei és az önkormányzati választások előtt tett javaslatainkat mindig elutasították.

A fent említett pártok és mozgalmak akkor arra számíthatnak, hogy hivatalos tárgyalásokra szóló meghívót kapnak önöktől?

Természetesen.

Miért nem nagylelkűbb ajánlatot fogalmaztak meg? Gondolok itt a koalíció vagy a választási párt létrehozásának lehetőségére.

Nézze, azért, mert ezt javasoljuk, így döntöttünk. Mindenki tudja, hogy egy választási koalíciónak 7 százalékos küszöböt kell megugrania. Az előző 10 évben pont az MKP részéről volt irányunkba a legnagyobb gyűlölet. Elutasították minden egyes közeledési javaslatunkat. Ezért nem működik az, hogy a Híd és az MKP százalékait összeadjuk és az lenne a közösen elért választási eredmény. Azért döntöttünk a lista megnyitása mellett, mert ez így a legbiztosabb megoldás.

És a választási párt lehetősége?

Ennek a felfuttatásával lehet gond. A Hídnak és az MKP-nak a nevét már évek óta ismerik az emberek. Akar-e bárki, aki választási pártban gondolkodik, ekkorát kockáztatni? Az új választási pártot ugyanis fel kell futtatni.

Hogy nézhet majd ki az a választási lista, amely az OT döntése értelmében kialakulhat?

Most letettünk az asztalra valamit, és ön arról beszél, ami lehet, hogy két hónap múlva lesz esedékes. Hiszen ha a parlamenti választás február végén lesz, akkor októberben kell a listát leadni. Most hoztunk egy döntést, amiről azok a pártok, akiket meg fogunk szólítani, talán még nem is tudnak. Nekünk először el kell küldeni számukra a javaslatot, aztán ők majd reagálnak rá. Ön meg már azt akarja tudni, hogy hogyan néz ki a reagálás utáni két hónapos folyamat eredménye. Ne haragudjon, ez nem így működik. Most még csak a javaslatot tettük le, még csak nem is tárgyaltunk, de ön már azt szeretné tudni, hogy melyik párttól hányan lesznek a listán.

Mégis valamilyen elvet követni fognak a lista összeállításánál. Milyet?

Ezt az elvet nem önnel fogom megbeszélni, hanem azokkal, akikkel tárgyalni fogunk.