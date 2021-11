Brutális drágulással fenyeget az agrárkamara

„Napjainkban gyakorlatilag minden drágul, ezért elképzelhetetlen, hogy a hazai mezőgazdasági ágazat ne növelje árait. Ezért most világos jelzést küldünk, hogy hosszabb távon a teljes élelmiszeripari ágazatot figyelembe véve elengedhetetlen a 10-20 százalékos áremelés” – mondta ma Emil Macho, az SPPK elnöke. Az agrárkamara úgy véli, csak a hatékonyabb állami támogatás, illetve az üzletláncok kisebb haszonkulcsa tudja mérsékelni az elkerülhetetlen árugrást. A működési költségek erőteljes emelkedéséről számoltak be például a baromfifeldolgozók, a cukorgyárak, továbbá a sütő- és tejipar, valamint a borászat. A borászok az energiaárak 30-60 százalékos növekedése miatt azzal számolnak, hogy az üzletek polcain megjelenő borok a jövőben 5-15 százalékkal drágulhatnak. A mezőgazdászok szerint a társadalom sokkal jobban tűri az üzemanyagok drágulását mint az élelmiszerekét. Arra is emlékeztettek, hogy korábban a háztartások kiadásainak 40-50 százalékát tették ki az élelmiszerkiadások, napjainkban viszont már csak a 17-18 százalékát. Az SPPK jelezte, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek az üzletláncokkal annak érdekében, hogy a minőségi hazai termékek után többet fizessenek a gyártóknak, termesztőknek.

(TASR, Webn., shu)