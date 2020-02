Brexit: idén még nincs miért aggódnunk

Nagy-Britanniában nagyjából 100 ezer szlovák állampolgár él és dolgozik, nagy részüknek Szlovákiában is maradtak rokonaik, ismerőseik, így gyakran utalnak át pénzt a két ország között. Szlovákiából azonban kirándulni is sokan járnak Nagy-Britanniába, ahol egyre többen fizetnek a kártyájukkal. „Fontos tudni, hogy a britek február elsejei kilépésével alapvetően még semmi sem változik. Nagy-Britannia és az EU ugyanis megegyezett egy átmeneti időszakban, amely az idei év végéig tart, ezt ráadásul egyszer, legfeljebb két évvel még meg is lehet hosszabbítani. Az átmeneti időszak alatt a két fél igyekszik megegyezni a jövőbeni együttműködés feltételeiről. Ami számunkra fontos, hogy az átmeneti időszak alatt semmi sem változik az eddigiekhez képest” – mondta el lapunknak Peter Majer, a szlovák jegybank szóvivője.



Kártyás fizetés



Akik azért aggódnak, mert a brexit miatt gondjaik lehetnek az átutalásokkal vagy a bankkártyájuk használatával, ezt teljesen feleslegesen teszik. „Nagy-Britannia az átmeneti időszak lejártát követően is az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) tagja marad. A SEPA az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseknél egységes szabályokat alkalmazó közös európai fizetési eszköztár. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a britek kilépése a jövőben sem lesz hatással a Nagy-Britanniába vagy onnan hozzánk irányuló átutalásokra, vagyis az eddigi szabályok maradnak érvényben” – mondta Majer. Szerinte ugyanez érvényes a bankkártyás fizetésekre is. A brit bankautomatákból ugyanúgy vehetünk majd ki pénzt, mint eddig, és a kártyás fizetés szabályai sem változnak.



Biztosítások



A biztosításokkal kapcsolatban már egy kicsit bonyolultabb a helyzet. „Ami fontos, hogy akik már megkötötték a biztosítást egy brit társasággal, és érvényes szerződésük van, akkor ez a szerződés a továbbiakban is érvényes marad, vagyis a brexit miatt ezek nem veszítik el az érvényességüket” – mondta Majer. Ha azonban lejár a szerződés, az átmeneti időszakot követően újat csak akkor lehet majd kötni, ha ebben a britek és az EU megegyeznek. Majer szerint azonban a brit biztosítók piaci részesedése Szlovákiában 1 százalék körül mozog, és elsősorban a céges szegmensre koncentrálnak, vagyis a lakosság számára ez nem okoz majd olyan nagy fejfájást. Hogy a brit pénzintézetek milyen feltételekkel működhetnek majd Szlovákiában az átmeneti időszakot követően, az szintén a tárgyalások kimenetelétől függ, mint ahogyan a betétvédelemmel kapcsolatos szabályok is.



Vámmentes áruforgalom



Egyelőre nem változnak az áruforgalommal kapcsolatos szabályok sem. „Akik Nagy-Britanniába utaznak vagy onnan lépnek be az EU területére, azok az idei év végéig tartó átmeneti időszakban is ellenőrzés nélkül, vám- és adómentesen vihetnek ki vagy hozhatnak be árut. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha Nagy-Britanniából rendelünk árut” – nyilatkozta Ivana Skokanová, a központi adó- és vámhivatal szóvivője. Szerinte idén még semmilyen változásra nem kell számítaniuk a kereskedőknek sem, vagyis továbbra is ellenőrzés nélkül hozhatnak be és vihetnek ki árut a szigetországba. Hogy mire számíthatunk a jövő évtől, az az EU és a britek egyezségétől vagy az átmeneti időszak esetleges meghosszabbításától függ. „Az ezzel kapcsolatos fejleményeket a www.financnasprava. sk címen elérhető honlapunkon tesszük majd közzé. Az érdeklődők a kérdéseiket azonban az erre a célra létrehozott telefonszámon (048/43 17 222, 5-ös mellék) is feltehetik” – tette hozzá Skokanová.



Szociális ellátás



Az átmeneti időszakban nem változik a Nagy-Britanniában élők és dolgozók szociális biztosítása sem. „Az idei év végéig ugyanolyan szociális és egészségügyi ellátásra számíthatnak, mint eddig, és nem változnak a nyugdíjakkal kapcsolatos szabályok sem” – mondta Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivője. Szerinte a NagyBritanniában dolgozóknak gondolniuk kellene azonban arra, hogy ha a továbbiakban is ott szeretnének maradni, az ezzel kapcsolatban számukra eddig kiadott összes dokumentumot meg kellene őrizniük, hiszen soha nem tudhatják, mikor lesz rájuk szükségük. Akik pedig visszatérnek Szlovákiába, azoknak ki kellene kérniük a szociális biztosítással kapcsolatos igazolásokat. A brexit szociális ellátásra gyakorolt hatásairól a Szociális Biztosító a honlapján (www.socpoist.sk) bővebben is tájékoztat.