Berényi kilépett az MKP ügyvivő elnökségéből

Berényi József (MKP) Nagyszombat megye alelnöke úgy döntött, nem folytatja tovább munkáját a párt ügyvivő elnökségében. A volt pártelnök lapunknak nem kívánta kommentálni az információt, Kocur László pártigazgató, valamint Őry Péter, a párt Országos Tanácsának elnöke is megerősítette, hogy Berényi távozik az átmeneti vezetésből. "Továbbra is számítunk a munkájára" - mondták mindketten. Kocur hozzátette, a volt pártelnök még azelőtt meghozta döntését, hogy a pozsonyi várban sor került volna az Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő trianoni évforduló kapcsán rendezett fogadására. Őry szerint is legalább háromhetes döntésről van szó.

A miniszterelnök június 2-án száz magyart hívott meg a pozsonyi várba, ahol az MKP egy memorandumot adott át Matovičnak, amely magyar kisebbséget érintő kéréseket, így például a kétnyelvűség és az önigazgatás kiterjesztését tartalmazza. A szlovák politikus elutasították a dokumentumot, Matovič szerint az MKP visszaélt a helyzettel. Berényi lapunknak adott interjújában arról beszélt, nem volt megfelelő a memorandum átadásának időzítése.