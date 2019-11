Bárdos Gyulát javasolja listavezetőnek az MKP

Az MKP Bárdos Gyulát javasolja listavezetőnek a Magyar Közösségi Összefogás élére, de ezt még az Összefogásnak és a Magyar Fórumnak is jóvá kell hagynia. A másik két párt vasárnap ülésezik.

Őry Péter reméli, hogy sikerül megugorniuk az 5 százalékos küszöböt.

Bárdos elmondta, hogy nagyon szerették volna, ha mind az öt párt együtt tudott volna működni. Az MKP változást és új kormányt akar, és jelöltjei a "jó oldalon" állnak majd. Bárdos reméli, hogy új korszak kezdődött a szlovákiai magyar politizálásban.

Bárdos kiemelte, hogy a listán olyan hiteles személyek indulnak, akik a régiókban már bizonyítottak. "Nem árulunk zsákbamacskát. Elvtelen összefogást nem lehet elképzelni. Mi változtatni akarunk, mi ezt a kormányt le akarjuk cserélni. Ezért kértük a tárgyalófelektől mindig, hogy mondják ki azt, amit a felvidéki magyarság akar: hogy a Smer, SNS és Kotleba pártjával nem alakítanak kormányt. Két párt ezt nem tette meg. Nem örölünk neki, de tiszteletben tartjuk" - kommentálta A Hídra és az MKDSZ-re utalva Bárdos a nyár eleje óta tartó tárgyalások végkimenetelét, azzal, hogy reméli, az új embereknek köszönhetően új korszak kezdődik a hazai magyar politizálásban.



Őry Péter, a párt Országos Tanácsának elnöke elmondta, az OT nagy arányban megszavazta, hogy a párt tagjai a Magyar Közösségi Összefogás listáján, tehát a Magyar Fórummal és az Összefogással közös választási listán induljanak a jövő évi parlamenti választáson. Az 150-es listáról 90 helyet kapott az MKP, és 30-30 helyet kapott a másik két szubjektum.



A lista utolsó öt helyére szintén az MKP delegál jelölteket. A párt két korábbi elnöke az utolsó két helyről vág neki a választásnak: Berényi József az utolsó, Csáky Pál pedig az utolsó előtti helyről. A 145. helyen Auxt Ferenc, az MKP Besztercebánya megyei képviselője, a 146. Csúsz Péter, a 147. helyen pedig Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke szerepel. Szigeti László, korábbi oktatási miniszter a 148. pozíciót kapta. Bárdos szerint ez is az alázatot bizonyítják, ahogy az is, hogy egy húsz éve létező párt nem önállóan indul a választáson. Hozzátette, ő és Farkas Iván is hátrébb szerepelt volna a listán, de nem erre volt igény. "Nagyon komoly kihívás ez a pártoknak is, de a felvidéki választóknak is. Hiszem, hogy lesz parlamenti képviselete a felvidéki magyarságnak a jövőben is, ugyanis van rá igény" - véli a Csemadok elnöke.

Menyhárt József pártelnök, aki családi okok miatt nem volt jelen a sajtótájékoztatón, az MKP listájával kapcsolatban elmondta, azért az 5. helyről vág neki a megmérettetésnek, mert úgy látja, erről a helyről is tud majd eredményt felmutatni. "Mivel sokaknak hátrébb kell lépni egy ilyen listán, úgy gondolom, hogy a pártelnök tehet egy szimbolikus cselekedetet" - magyarázta Menyhárt. Hozzátette, egységes kampányt folytatnak majd, amelyet Forró Krisztián fog irányítani, aki korábban már volt az MKP kampányfőnöke. Az MKP elnöke elmondta, a három párt közös listájáról csak mindhárom pártvezető egyhangú döntésével vehetnek le bárkit is.

A választási párt első 20 helyén 12 MKP-s jelölt lesz.

1. Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke, az MKP elnökségi tagja.

2. Összefogás jelöltje

3. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke

4. Magyar Fórum jelöltje

5. Menyhárt József, az MKP elnöke

6. Összefogás jelöltje

7. Domin István, Izsa község polgármestere

8. Magyar Fórum jelöltje

9. Összefogás jelöltje

10. Cziprusz Zoltán, az MKP Országos Elnökségének tagja

11. Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, megyei képviselő

12. Magyar Fórum jelöltje

13. Fúrik Csaba, Kisgéres polgármestere

14. Zupkó Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere

15. Gergely Papp Adrianna, az MKP Országos Elnökségének tagja

16. Magyar Fórum jelöltje

17. Összefogás jelöltje

18. Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke

19. Nagy Dávid, az MKP korábbi EP-képviselő jelöltje

20. Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnöke

Berényi József az utolsó helyről, Csáky Pál az utolsó előtti helyről vág neki a választásnak.

A 150 helyből 90 jut az MKP-nak, 30 a Magyar Fórumnak és 30 az Összefogásnak.