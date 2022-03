Az ukrán konfliktusnak mi is megfizetjük az árát

Pozsony | A vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés, még gyorsabban növekvő árak, visszafogottabb béremelkedés – az ukrajnai háború miatt a gazdasági elemzők is kénytelenek átértékelni az eddigi előrejelzéseiket, és már most figyelmeztetnek, hogy a helyzet további romlására is fel kellene készülnünk.