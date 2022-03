Az oroszok elleni szankciók nekünk is fájnak majd

Még drágább élelmiszer? Az Európai Bizottság agrárügyi főigazgatósága szerint a Moszkva elleni szankciók a vásárlókat is fájdalmasan érinthetik. - TASR-felvétel

Míg a kormánypárti politikusok egy része azzal hitegeti a lakosságot, hogy az Oroszország ellen bevetett gazdasági szankcióknak csak korlátozott hatása lesz a szlovákiai családokra, a gazdasági elemzők már korántsem ilyen derűlátók. Az ukrajnai háborúnak mi is megfizetjük az árát.

Pozsony | Míg a kormánypárti politikusok egy része azzal hitegeti a lakosságot, hogy az Oroszország ellen bevetett gazdasági szankcióknak csak korlátozott hatása lesz a szlovákiai családokra, a gazdasági elemzők már korántsem ilyen derűlátók. Az ukrajnai háborúnak mi is megfizetjük az árát.

Oroszország Ukrajna elleni támadása óta a nyugati országok egyre szigorúbb gazdasági szankciókkal próbálják meg észhez téríteni az orosz vezetést, és ezzel kapcsolatban egyre többen teszik fel a kérdést, hogy az oroszok ellen bevezetett büntetőintézkedéseknek milyen hatásuk lesz az ezeket bevezető országok, közöttük Szlovákia gazdaságára. Az elmúlt napokban több szlovákiai kormánypárti politikus is igyekezett megnyugtatni a lakosságot. Richard Sulík gazdasági miniszter szerint például az országnak elegendő gáz-, olaj- és az atomerőművekben használt fűtőanyag-tartaléka van arra az esetre, ha a konfliktus kiéleződése miatt leállnának az orosz szállítások. Ivan Korčok külügyminiszter is higgadtságra intett, amikor kijelentette, hogy Szlovákia energiaellátását nem sodorja veszélybe a nyugati országok és az Európai Unió azon kötelezettségvállalása sem, amely alapján egyes orosz bankokat kizárnak a SWIFT nemzetközi bankközi kommunikációs és tranzakciós hálózatból.

Lejtőn az életszínvonal

A szlovákiai gazdasági elemzők azonban már korántsem ilyen derűlátók. Szerintük az oroszok ellen bevetett szankciók példátlan mértékűek, a gazdasági háborúnak pedig nincsenek határai, mind az orosz, mind az európai oldalon lesznek „áldozatok” az árak emelkedése vagy recesszió formájában.

„Fel kell készülnünk arra, hogy az Ukrajnával való szolidaritásunkat azáltal is kifejezhetjük majd, hogy képesek leszünk megbirkózni az ezzel járó gazdasági kellemetlenségekkel és az életszínvonalunk várható csökkenésével”

– figyelmeztet Martin Vlachynský, az INESS gazdaságkutató intézet elemzője.

Átmeneti hatások?

A szankciók természetesen Oroszországra mérik majd a legnagyobb csapást. František Burda, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság befektetési elemzője szerint a katonai konfliktus kezdete óta globális konszenzus alakult ki Oroszország gazdasági kiütésére. „Az első szankciók langyosak voltak, de az orosz bankok SWIFT-ből való kizárása és különösen az orosz központi bank devizatartalékainak a befagyasztása hatalmas csapás az orosz rezsimre” – véli az elemző. Az első következmények azonnal megmutatkoztak. Az orosz rubel hatalmas esést produkált az euróval szemben, az orosz tőzsde hétfőn reggel már kis sem nyitott, az orosz központi bank pedig 20%-ra emelte a kamatokat.

„Az orosz bankoknak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből való kitiltása azonban nemcsak Oroszország, hanem Európa számára is problémákat okozhat, hiszen nem zárható ki, hogy az Oroszországból érkező olaj- és gázszállítások kifizetése is akadozhat emiatt, ami azt eredményezheti, hogy ezeket a szállításokat korlátozzák vagy teljesen leállítják”

– állítja Jana Glasová, a 365.bank elemzője.

„Az elfogadott szankciók természetesen az európai államokra is negatív hatással lesznek. Az orosz nyersanyagoktól való nagyfokú függés miatt a szállítások esetleges megszakadása a gáz- és olajárak további emelkedéséhez vezet majd, ami visszafogja a beruházási kedvet, a háztartások fogyasztását és végső soron a gazdasági növekedést is. Az átmeneti negatív gazdasági hatásoknál azonban most fontosabb a szabadság és a demokrácia értékei melletti egyértelmű kiállás” – tette hozzá Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Fájdalmas lesz

A szankciókkal kapcsolatos negatív hatásokra időközben azonban már az Európai Bizottság (EB) is felhívta a figyelmet.

„Oroszország ukrajnai inváziója és az Európai Unió (EU) Moszkva elleni szankciói fájdalmasak lesznek a gazdák, a fogyasztók, a műtrágyagyártók és a mezőgazdasági termékek exportőrei számára”

– figyelmeztetett az Európai Bizottság. „A gabonavásárlóknak fel kell készülniük az áremelkedésre, mivel Oroszország és Ukrajna a világ búzakereskedelmének több mint 30%-át, az árpa 32%-át, a kukorica 17%-át, valamint a napraforgóolaj, magvak és élelmiszerek kereskedelmének több mint 50%-át adja” – mondta el Michael Scannell, az Európai Bizottság agrárügyi főigazgatóságának a helyettes vezetője. Az EU szerinte nagy mennyiségű takarmányt és műtrágyát importál az említett régióból, és az európai műtrágyagyártók függnek az orosz gáztól is. „Az orosz agresszió következményei nagy hatással lesznek a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatunkra, ez fájdalmas lesz” – mondta Scannell. (mi, TASR)