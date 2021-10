Az oltatlanok többsége nem hiszi, hogy elkapja a koronavírust

Az SAV nemrégiben közzétette a „Hogy vagy, Szlovákia?” felméréssorozat újabb adatait, amelyet az MNFORCE közvélemény-kutató ügynökséggel és a Seesame kommunikációs céggel együttműködve készítettek október 5. és 10. közt. Az időpontot azért is fontos hangsúlyozni, mert a korábbi felmérésekből kiderült, hogy az aktuális járványhelyzet, a közhangulat és a politikai klíma is befolyással lehet az emberek véleményére. Például nyáron, a járvány visszaszorulásakor az emberek fenyegetettségérzete is alacsonyabb, és ezzel együtt az oltási kedv is visszaszorul, viszont a megkérdezettek egy jelentős csoportja azt vallja, hogy ha a járványhelyzet valóban rosszra fordul és a kórházak ismét megtelnek, akkor beadatják maguknak a vakcinát. A legújabb felmérés egy olyan időszakban készült, amikor a regionális járványtérképen már egyetlen zöld járás sem volt, viszont felbukkantak bordó besorolású régiók, vagyis a járvány terjedése felgyorsult.

Optimizmus

A kutatók most egy új szempontra voltak kíváncsiak, mégpedig arra, hogy az emberek hány százaléka gondolja, hogy megfertőződhet a harmadik hullám alatt. A válaszadók 55,2 százaléka, vagyis több mint fele nem hiszi, hogy a következő hónapokban elkaphatja a koronavírust. Ezzel szemben mindössze 8,2 százalék gondolja úgy, hogy megfertőződik (a többiek, vagyis a válaszadók egyharmada nem tudott válaszolni a kérdésre). Az oltatlanok között különösen magas azoknak az aránya, akik nem hiszik, hogy megfertőződnek: ebben a csoportban a válaszadók 62,7 százaléka így gondolkodik. A beoltottak között is viszonylag sokan érzik magukat biztonságban, 53,1 százalék nem hiszi, hogy elkapja a vírust.

Hamis biztonságérzet

Az, hogy a harmadik hullám kellős közepén az emberek ekkora aránya biztos abban, hogy nem fertőződik meg, arra utal, hogy az utóbbi hónapokban kialakult bennük egyfajta hamis biztonságérzet. Ennek két oka lehet. Az oltatlanok esetében gyakori az a magatartás, hogy alábecsülik a vírus terjedésének esélyét. Sokan azért nem oltatják be magukat, mert nem hiszik, hogy elkapják a betegséget, vagy ha meg is fertőződnek, úgy vélik, könnyedén átvészelik a betegséget.

Az oltottak esetében pedig az lehet az indok, hogy sokan azt gondolják, a vakcina beadatása után már nem lehet elkapni a betegséget. A tudósok viszont hangsúlyozzák: a vakcina csökkenti a megfertőződés esélyét, de ez nem azt jelenti, hogy az oltottak nem betegedhetnek meg. Az oltás valódi haszna az, hogy szinte teljesen visszaszorítja a súlyos lefolyás esélyét, aminek eredményeként a betegek nem kerülnek kórházba, az egészségügyi rendszer nem omlik össze és jóval kevesebb lesz a haláleset.

„A felfedezés, miszerint az oltatlanok többsége nem hiszi, hogy megfertőződhet, összhangban van azzal a következtetéssel, hogy alábecsülik a vírus terjedését. Nagy százalékban voltak azok az idős válaszadók is, akik úgy gondolják, nem kapják el a betegséget. Valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy a legidősebb korosztályban továbbra is alacsony az átoltottság”

– jelentette ki Miloslav Bahna, az SAV Szociológiai Intézetének kutatója.

A sebezhetetlenség illúziója

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a 70 és 79 év közötti korosztályban már kifejezzen magas az átoltottság (70 százalék fölötti), viszont a 80 évnél idősebbeknél ez az arány nem éri el a 60 százalékot. Pedig éppen ez a korosztály számít a legveszélyeztetettebbnek. A teljes lakosság átoltottsága egyébként 44 százalék körül mozog.

Barbara Lášticová, az SAV másik kutatója rámutatott, hogy a lakosság átfertőződéssel kapcsolatos meggyőződése már kevésbé függ össze a valós járványhelyzettel, sokkal inkább az egyéni meggyőződés alapján döntenek.

„Figyelemre méltó, hogy a harmadik hullám megérkezése ellenére az oltatlanok 60 százalékánál jelen van a sebezhetetlenség illúziója, amely a vakcina elutasításában is megnyilvánul. Másrészt az oltottak, valamint az oltás beadatását tervezők több mint 50 százaléka is azt gondolja, hogy a készítmény teljesen megvédi őket a megfertőződéstől”

– mondta a szakértő.

Mindenki találkozik vele

A hazai járványügyi szakértők már kevésbé optimisták. Pavol Čekan biokémikus a közösségi oldalán nemrégiben azt írta, az év végéig szinte biztosan mindenki találkozik a koronavírus delta variánsával.

Richard Kollár matematikus, a Tudomány Segít (Veda pomáha) elemzőcsoport egyik tagja az aktuality.sk-nak adott friss interjújában szintén hasonló aggodalmat fogalmazott meg. A tudós szerint két hónapon belül mindenki kapcsolatba kerülhet a vírussal.

„A vírusrészecskék mindenkihez eljutnak, belélegezzük őket. Azok, akiknél erős volt az immunválasz az oltás beadatásakor vagy a fertőzés átvészelésekor, azok ezt észre sem fogják venni”

– tette hozzá Kollár.