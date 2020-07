Az OĽaNO jelöli az elöljárókat, az MKP-s javaslatok nem mentek át

A járási hivatalok elöljárói tisztségére pályázó személyekről a nyilvánosság is elmondhatja a véleményét. A jelölteket az OĽaNO választotta ki, ennek ellenére a közszféra politikamentesítését szeretnék elérni. Az MKP jelöltjeit kikosarazták.

Pozsony | A járási hivatalok elöljárói tisztségére pályázó személyekről a nyilvánosság is elmondhatja a véleményét. A jelölteket az OĽaNO választotta ki, ennek ellenére a közszféra politikamentesítését szeretnék elérni. Az MKP jelöltjeit kikosarazták.

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a 72 járás élére az OĽaNO már 70 jelöltet állított, akiket „nyilvánosan átvilágítanak”. Ez azt jelenti, bárki megírhatja róluk a véleményét a www.prednostovia.sk honlapon keresztül, ahol a jelöltek névsora érhető el.

„Amennyiben tudomásuk van ezen személyek múltban elkövetett dolgairól, egykori erkölcsi túlkapásaikról, akkor ezt hozzák a tudomásunkra”

– kérte a miniszterelnök a nyilvánosság segítségét. Erre azonban csak péntekig van lehetőség, a kormány ugyanis a többségüket már jövő heti ülésén ki szeretné nevezni. A miniszterelnök szerint az egész folyamat célja, hogy politikamentesítsék a közszférát. Matovič arról beszélt, csak a hivatal vezetője lesz politikai jelölt, a beosztottjai, így az egyes osztályokat vezető hivatalnokok már nem. Őket tisztán szakmai alapon választják ki. Matovič hozzátette, ha bármely jelöltjük a hivatali idejében hibát követne el, azonnal leváltják.

Michal Šipoš, az OĽaNO parlamenti frakciójának vezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a jelölteket kiválasztó bizottság olyan személyek mellett döntött, akik megbízhatóak. A folyamatba bevontak néhány civil aktivistát, illetve az egyes régiókban működő egyesületeket is. Šipoš szerint a 70 jelöltből minden nyolcadiknak van valami köze az OĽaNO-hoz.

A magyarok

Korábban a magyar pártok közül főleg az MKP környezetéből érkeznek javaslatok a járási hivatalvezetők személyére, de a sajtóba kiszivárgott jelölések közül egyik név sem szerepel az OĽaNO által összeállított névsorban. Cseh Péter, az OĽaNO egyik magyar nemzetiségű képviselője szintén részt vett a választóbizottság munkájában. Lapunknak elmondta, az MKP-tól és az Összefogástól is érkeztek javaslatok, de a Hídhoz kötődő személyek is jelentkeztek a tisztségekre, ahogy a jelenlegi kormánypártok környezetéből is kaptak ajánlásokat.

A kiválasztási eljárás háromkörös volt. „A szakmai tapasztalatot, az erkölcsi értékeket és sok más szempontot is figyelembe vettünk”– mondta azzal, hogy az egyes jelöltekről végül közösen döntöttek a pártban dolgozó személyek és az OĽaNO-s parlamenti képviselők. „A legjobbak nyertek” – mondta. Cseh hozzátette, a déli járások elöljáróinak kiválasztásánál ügyeltek arra, hogy azok magyarok legyenek, vagy tudjanak magyarul. „Ez az egyik feltételünk volt” – mondta.

Az MKP-s névsor

Korábban kiszivárgott egy lista a sajtóban, amely az MKP által állított 11-12 jelölt nevét tartalmazza, ez viszont nem köszön vissza az OĽaNO névsorában. Annak ellenére sem, hogy az OĽaNO parlamenti képviselői a lista kiszivárgásakor megerősítették, zajlik a témáról való kommunikáció. Az MKP által javasolt névsorban a Galántai járásból például Biró László Nagyszombat megyei képviselő, a Komáromi járásból pedig Králik Róbert, az MKP sajtótitkára szerepelt. Az Érsekújvári járással kapcsolatban Nagy Tibor neve is felmerült. Az utóbbi fia Nagy Dávid jogász, az MKP ideiglenes ügyvivő testületének tanácsadója. A Rimaszombati járásban pedig Auxt Ferenc Besztercebánya megyei MKP-s képviselő neve szerepel a listán. Matovič azonban, miután az MKP vezetése egy memorandumot nyújtott át neki a trianoni békeszerződés 100. évfordulója alkalmából, indulatosan úgy nyilatkozott, a dokumentumot olyan elfogadhatatlan lépésnek tartja, hogy az államigazgatási helyek betöltéséről sem tárgyal tovább az MKP-val.

Ellenzéki kritika

Peter Pellegrini, az ellenzéki Hlas elnöke az elöljárók kiválasztásának átláthatóságát kritizálta. „Nem emlékszem arra, hogy valaha is egy parlamenti frakció választhatta volna ki ezeket az embereket” – tette hozzá a Smerből távozott politikus.

Az elöljárók

A járási hivatalok elöljárójának rendkívül fontos szerepe van a közigazgatásban, a kormány meghosszabbított kezeként olyan döntéseket hoznak, amelyek közvetlenül érintik a polgárokat. Ebben a hivatalban kell bejelenteni, ha valaki egyéni vállalkozói engedélyt vált ki, de például a beruházások környezetvédelmi hatását is ez az intézmény ítéli meg. Az előző, Smer–SNS–Híd kormány által kinevezett hivatalvezetők egytől egyig politikai jelöltek voltak, pártkötődésük alapján nevezték őket ki egy-egy járás élére. Több tisztségviselő 2016-ban az akkori kormánypártok listáján indult a parlamenti választáson, így hat olyan elöljáró is volt, aki a Híd jelöltlistáján szerepelt.