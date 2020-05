Matovič nyit az MKP felé? Megkezdődött a harc a járási hivatalok elnöki posztjaiért

Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője kérdésünkre elmondta, az MKP is lehetőséget kapott arra, hogy a magyarlakta járásokban javaslatokat tegyen a járási hivatalok vezetőjének személyére. „Teljesen valószínűnek tartom, hogy MKP-s jelölt is végül járási hivatalvezető lesz” – véli a képviselő. Hozzátette azonban, hogy a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) is javasolt jelölteket. Gyimesi arról is beszélt, hogy a tisztségekre jelölt személyekről szóló kommunikáció már elindult.

A képviselő azt is elmondta, arra, hogy mely személyek kerülnek be a járási hivatalok elöljáróinak kiválasztási folyamatába, az OĽaNO-nak az egyes régiókból származó parlamenti képviselői tehetnek javaslatot. A jelölteket aztán meghívják egy meghallgatásra, amelyen a párt egy erre a célra létrehozott bizottsága vesz részt, de elvben a mozgalom minden parlamenti képviselője ott lehet.

„Ezekből a meghallgatásokból fognak kikerülni azok a személyek, akiket javasolni fogunk a kormánynak arra, hogy járási elöljáróvá nevezze ki őket”

– magyarázta Gyimesi. A képviselő arról is nyilatkozott, hogy a megyeszékhelyek járásai hivatalvezetői posztjának betöltésére már ezen a héten folynak a meghallgatások. A Besztercebányai és a Kassai járási elöljáró kiválasztását megelőző meghallgatás már meg is történt.

Az MKP-s káderek

Szerkesztőségünk birtokába került egy nem hivatalos névsor, amely azon személyek szerepelnek, akiket az MKP a járási elöljárói tisztségekre jelölhetett. Összesen 11 magyarok lakta járásról van szó Szenctől Nagymihályig. A listán több ismert MKP-s tisztségviselő is szerepel. A Szenci járás élére Klenovics Gábort, az MKP korábbi EP-képviselőjelöltjét, majd a Fidesz színeiben politizáló Deli Andor uniós képviselő asszisztensét jelölhetik.

A Dunaszerdahelyi járással kapcsolatban Cseh Péter parlamenti képviselő elmondta, négy-öt jelölt is játékban van. „10 napon belül kiderülhet, hogy ki töltheti be a tisztséget” – mondta, és hozzátette, zajlik a témában a kommunikáció köztük és az MKP-sok között. A Galántai járásból Biró László Nagyszombat megyei képviselő, a Komáromi járásból pedig Králik Róbert az MKP sajtótitkára szerepel a listán. Az Érsekújvári járással kapcsolatban Nagy Tibor neve is felmerült. Az utóbbi, fia Nagy Dávid jogász, az MKP ideiglenes ügyvivő testületének tanácsadója. A Rimaszombati járásban Auxt Ferenc Besztercebánya megyei MKP-s képviselő neve szerepel a listán.

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke azonban úgy nyilatkozott, hogy az OĽaNO hivatalosan nem kereste meg az ő pártjukat. „Hivatalosan mi nem tettünk jelöléseket” – mondta. A fenti listát tovább nem akarta kommentálni. Berényi József, aki az OĽaNO-s Jozef Viskupič vezette Nagyszombat megye MKP-s alelnöke, elmondta, a megyeelnök megszólította őket, ösztönözzenek embereket arra, hogy jelentkezzenek a meghallgatásokra.

Mózes Szabolcs, az MKÖ elnöke ellenben megerősítette, a Gyimesi által mondottakat. A pártjuk lehetőséget kapott nevek küldésére, a Komáromi Járási Hivatal élére Banai Tóth Pált, Dunamocs korábbi polgármesterét javasolták.

„Erről nem folytattunk intenzív tárgyalásokat, sem jelöltgyűjtést. Abból indultunk ki, hogy a koalíció ígéretéhez híven transzparens versenytárgyalások során választ, ahová bárki jelentkezhet, és nem politikai jelöltek kerülnek a járások élére, mint a korábbi kormány idejében”

– fogalmazott Mózes.

Pártemberek vs. szakmaiság

A járási hivatalok elöljárójának rendkívül fontos szerepe van a közigazgatásban, a kormány meghosszabbított kezeként olyan döntéseket hoznak, amelyek közvetlenül érintik a polgárokat. Ebben a hivatalban kell bejelenteni, ha valaki egyéni vállalkozói engedélyt vált ki, de például a beruházások környezetvédelmi hatását is ez az intézmény ítéli meg. Az előző, Smer–SNS–Híd kormány által kinevezett hivatalvezetők egytől egyig politikai jelöltek voltak, pártkötődésük alapján nevezték őket ki egy-egy járás élére. Több tisztségviselő 2016-ban az akkori kormánypártok listáján indult a parlamenti választáson, így hat olyan elöljáró is volt, aki a Híd jelöltlistáján szerepelt.

A kormányváltás után Matovičék azt szeretnék, ha az ő pártjuk nevezhetné ki az összes elöljárót, hiszen a járási hivatalok a belügyminisztérum alá tartoznak, amelyet pedig az OĽaNO-s Roman Mikulec vezet. Bár korábban a párt programjában a közigazgatás napi politikától való mentesítését és a hivatalnokok szakmai alapon történő kiválasztását ígérte, Michal Šipoš, az OĽaNO parlamenti frakcióvezetője a Sme napilapnak elismerte, hogy most a szóban forgó tisztségek politikai alapon történő betöltéséről van szó.

Ezzel az eljárással azonban nem ért egyet a koalíciós Za ľudí, amelynek vezetője, Veronika Remišová elutasítja, hogy az OĽaNO jelölje ki a 72 tisztségviselőt, szerinte inkább valódi, nyitott pályázatot kellene hirdetni. A jelenlegi kiválasztási folyamatba ugyanis nem kapcsolódhat be akárki, csak az, akit az OĽaNO képviselői jelölnek. Az SaS ezzel kapcsolatban azt közölte, még nem dőlt el, hogy miként jár el a kormány ebben a kérdésben, a koalíciós tanácson fognak erről tárgyalni. Ennek ellenére az elöljárók kiválasztásának az OĽaNO által meghatározott formája akadálytalanul zajlik.