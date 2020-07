Az MKP egy fordulatoktól sem mentes kongresszuson van túl

A tisztújító kongresszus előtt az MKP járási konferenciái hét elnökjelöltet állítottak, köztük Forrót és a párt Országos Tanácsának (OT) eddigi vezetőjét, Őry Pétert, de Farnadra még elnökjelöltként érkezett többek közt a rimaszombati Cziprusz Zoltán is. Ekkor azonban sorozatos visszalépésekre került sor, így csak Őry és Forró maradt versenyben. Végül a 200 tagú kongresszus Forró mellett döntött, akire 114 küldött szavazott, míg Őry 78 voksot kapott.

Nem egyszerű választás

A pártvezetői tisztségért versenybe szálló hét jelölt közül már a közgyűlés előtt látható volt, hogy Őry és Forró számít esélyesnek. A szavazás előtt ráadásul sorra léptek vissza a jelöltek, köztük a párt komáromi járási konferenciája által a tisztségbe nominált Becse Norbert is, aki Forró javára állt el az indulástól. A jelentős magyar lakossággal rendelkező járásoknak, így a Komárominak is sokkal több küldötte van a kongresszuson, mint a szórványvidékeknek. Míg Őryt egyedüliként, ám jelentős magyar többséggel, ennélfogva sok küldöttel rendelkező, Dunaszerdahelyi járás jelölte elnöknek, addig Forrót négy olyan járás nominálta, amely kisebb küldöttszámmal bír. A komáromi küldöttek döntése ezért kulcsfontosságú lehetett.

A párt második számú emberének, az Országos Tanács (OT) elnökének megválasztásakor azonban megfordult a helyzet. A Forró által javasolt Becse helyett, akit erre a tisztségre az Érsekújvári járás jelölt, a párt közgyűlése meglepő módon Köpöncei Pétert, Palást község polgármesterét választotta meg OT-elnöknek. A küldöttek 116:70 arányban Köpöncei mellett döntöttek. Így bár Becse, kevéssé esélyes jelöltként pártelnöknek és az új pártvezető támogatásával OT-elnöknek is indult, végül még az MKP elnökségébe sem jutott be.

Az elnökségi tagok

A kongresszus a személyi kérdések mellett arról is döntött, hogy az elnökség a jövőben csak 13 tagú lesz és csak három alelnök dolgozik tovább a pártban. Ebben a testületben jól ismert nevek köszönnek vissza. Az általános alelnöki tisztséget Berényi tölti be, akiről Forró korábban azt nyilatkozta, mivel egy régióban, Nagyszombat megyében, azon belül a Galántai járásban dolgoznak, gyakran egyeztetnek. A szakmai alelnök Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, korábbi elnökségi tag lett, aki az érsekújvári járási MKP egyik vezetője. Szervezési alelnöknek pedig a rimaszombati Cziprusz Zoltánt választották, akit pártvezetői tisztségbe is jelöltek, de még a szavazás előtt visszalépett. Korábban az MKP elnöksége 17 tagú volt, és az egyes szakpolitikákért külön-külön alelnökök feleltek.

A csökkentett létszámú elnökségnek a három alelnök mellett tagja még a pártelnök, az OT-elnök és további nyolc elnökségi tag. Az utóbbiak kiválasztása során arra is ügyeltek, hogy végül a 13 tagú testület az országban élő magyarok regionális eloszlását is tükrözze. Így elnökségi taggá választották Őryt, Menyhártot, akik a Dunaszerdahelyi járást képviselik, Bárdos Gyulát a Szenci járásból, Furik Csabát, Kisgéres polgármesterét, aki a Tőketerebesi járás képviselője, Hrubík Bélát, a nagykürtösi járásbéli Ipolynyék polgármesterét, a gútai (Komáromi járás) Viola Miklóst, az érsekújvári Nagy Dávidot és a kaposkelecsényi (Nagymihályi járás) Varga Tibort.

Először az Összefogással

Megválasztása után Forró elmondta, a magyarság megmaradása és az asszimiláció csökkentése a legfőbb célja. „Ehhez nemcsak politikai, hanem társadalmi egységre is törekednünk kell” – nyilatkozta. A magyar politikai szubjektumok egységének létrehozásáról elmondta, mindenki részéről kompromisszumra lesz szükség. „Mindenképpen az Összefogással szeretném kezdeni a tárgyalást, ugyanakkor a Híd magyar ágával is egyeztetni szeretnék” – fogalmazott. Hozzátette, azért az Összefogással ülnek először tárgyalóasztalhoz, mert ők állnak az MKP-hoz a legközelebb, hiszen a „magyar vonal” képviseletében gondolkodnak. „Abban vagyok érdekelt, hogy ez az egység a lehető leghamarabb létrejöjjön” – mondta azzal, hogy heteken belül leülhetnek tárgyalni, és a jövő év elején esedékes népszámlálásig szeretnének eredményt elérni. Arra a kérdésre, bevinné-e pártját egy választási párt ernyője alá, Forró úgy válaszolt, mindenképpen az MKP-nak kell alkotnia az egyesülés gerincét.

A szlovák pártokkal való együttműködésről pedig arról beszélt, ha a helyzet úgy hozza, hogy ezekkel a politikai szubjektumokkal is tárgyalni kell, akkor ezt a lehetőséget is számba veszik. „Úgy tűnik, a magyarság részéről van egy igény, hogy az érdekérvényesítés a szlovák pártok felé is megtörténjen” – fogalmazott. Arról, kizártnak tartja-e, hogy a választásokon az OĽaNO-val közösen induljanak, azzal válaszolt, most a magyar egységet szeretnék megteremteni. „A lehetőségek tárháza idővel mutatkozik meg” – nyilatkozta erről a párt új elnöke.

Őry, Menyhárt és Berényi

Őry, aki a pártelnökről való szavazáskor alulmaradt, a voksolás után gratulált Forrónak, majd pedig arról beszélt, hogy szerinte az MKP-nak önálló politikát kell folytatnia. „Ennek a céliránya a magyar egység egyszerre történő létrehozása” – tette hozzá. Őry elmondta, bízik benne, hogy a párt Forró vezetésével nem a szlovák politikai szereplőkön belüli platformosodás, vagy a két magyar politikai pólus rendszerének fenntartása irányába halad tovább. Ezeket ugyanis veszélyként értékeli.

Az előző pártelnök és most elnökségi taggá választott Menyhárt a párt élén eltöltött időszak legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az MKP a megyei és az önkormányzati választáson is erősíteni tudta a pozícióit. Utódjáról, Forróról elmondta, erős mandátumot kapott, hiszen maga választhatta ki az alelnökeit.

Az MKP újonnan megválasztott politikai alelnöke lapunknak arról beszélt, a magyar politikai szereplők egységének keresésében és abban szeretne aktív lenni, hogy a budapesti és a pozsonyi kormány irányába meglévő kapcsolatait érvényesítse. „Jó lenne ott lenni a szlovák kormány döntéshozatali előkészítésében” - fogalmazott Berényi. Hozzátette, a magyar kabinetnek pedig a határon túli magyarokra vonatkozó politikájában kell érvényesíteni az itt élők igényeit. Arról is beszélt, az Összefogás, a Híd és az MKP együttműködésének megteremtésében is szerepet kaphat majd. Arra a kérdésre, az MKP bemenne-e egy választási párt ernyője alá, Berényi azzal válaszolt, hogy szerinte ez már kevés lenne. „Egy egységes magyar pártot kellene létrehozni” - mondta, majd hozzátette, az ő javaslatára az MKP OT már korábban elfogadta a párton belüli platformok létrehozását. „De erre még nem tudjuk, mit szólnak a partnerek” - tette hozzá azzal. Berényi szerint az erről szóló tárgyalásokat transzparensen kell folytatni, hogy az egyes személyes érdekek ne tudják akadályozni a folyamatot.