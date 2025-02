Magyar Péter évértékelője: megbüntetik a Fidesz harácsolóit

Magyar Péter évértékelő beszédet mondott a Tisza Párt kongresszusán éppen egy évvel azután, hogy a kegyelmi botrány után színre lépett mint politikai szereplő, azóta pedig a Tisza Párttal együtt a legnagyobb ellenzéki párttá nőtte ki magát. Magyar beszédét azzal kezdte, hogy úgy érezhetjük magunkat, mint egy túrázó, aki magasra jutott, de még nem érte el a csúcsot. Feljutottunk magasra, de most jön a neheze: „A küzdelem a szabad és független Magyarországért folyik, de a jó hír, hogy a tavaszt, a változást és a Tiszát nem lehet megállítani.”

Nemzeti együttbűnözés

Beszédében többször beszélt tettesekről és tettestársakról, például arról, hogy „Orbán és háromezer tettestársa vígan él a nemzeti együttbűnözés rendszeréből”. Később eljutott a beszédében egy olyan részhez, amikor nevesítette a NER számos ismert, ikonikus nevét. Idézzük a beszédnek e részét: „Tiborczok, Garancsik, Mészárosok, Szíjj Lászlók. Azok, akik Magyarország érdekeit feláldozták a saját gazdasági érdekeikért. Akik a saját zsebükbe tömték a közös jövőnket. Szijjártók, kaszinóhuszárok, Lázárok és Orbán Balázsok.” A felsorolást azzal folytatta, nekik címezve, hogy „tudjuk, kik vagytok, és tudjuk, hogy mit tettetek, és nem felejtünk. Megígérhetem, lesz pénz a börtönférőhelyek bővítésére, emiatt se embercsempészt, se politikust, se oligarchát nem engedünk szabadon, vagy ha úgy jobban értik Hatvanpusztán, akkor elindítjuk az út a börtönbe programot.”

Visszaveszik az ellopott vagyont

Mint mondta, az elmúlt egy év világosan megmutatta, hogy nem működik a magyar állam, a közszolgáltatások széthullanak és ennek az oka Orbán Viktor. Magyar szerint a mostani kormánytagok ugyanazt teszik, mint korábbi kommunista elődjeik, luxusban élnek és elárulják az erélyes, istenfélő életet. Orbán abban reménykedik, hogy a gazdag amerikai Dagobert bácsi vagyonából is ki tud szakítani egy darabot. Ma nem fekete autók, hanem szürke mikrobuszok rejtik el az Orbán-kormány adószedőit, azt figyelik, hogy hol és mit lehetne még elvenni a magyar emberektől: földet, kastélyt, pályaudvart. Magyar Péter ígéretet tett az ellopott vagyon visszaszerzésére, valamint arra, hogy nyilvánosságra hozzák a „legnagyobb rablásoknak megágyazó” összes, titkos kormányrendeletet, és megnyitják az ügynökaktákat. Nem bosszút állnak, nem mártírokat kreálnak, hanem az ország nevében fognak eljárni. A Tisza elnöke nélkülözhetetlennek nevezte az országos bérrendezési programot. Leendő kormányuk az uniós források hazahozatalával és az úgynevezett „orbáni korrupció” leállításával sok ezer milliárd forint pluszforrást tud biztosítani a költségvetés számára, emellett megszüntetnék a propagandára fordított kiadásokat. Ígéretet tett a felesleges és túlárazott beruházások leállítására is.

Konkrét ígéretek sora

Leendő kormányuk az uniós források hazahozatalával és az úgynevezett „orbáni korrupció” leállításával sok ezer milliárd forint pluszforrást tud biztosítani a költségvetés számára, emellett megszüntetnék a propagandára fordított kiadásokat. Ígéretet tett a felesleges és túlárazott beruházások leállítására, valamint jelezte, hogy az uniós forrásokból a kis- és középvállalkozásokat fogják támogatni. „Létrehozzuk a stabilitási alapot, amelynek bázisát a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerétől visszaszerzett vagyonelemek fogják képezni. 9-10 milliárd forintos vagyon felett bevezetjük a vagyonnövekedési adót” – sorolta a feladatokat, emellett létrehozzák az önálló egészségügyi minisztériumot, csökkentik a kórházi várólistákat, azonnali segítséget nyújtanak az Országos Mentőszolgálatnak és újjászervezik a szétvert ügyeleti rendszert, az idősek és a krónikus betegek érdekében az elszabaduló gyógyszerárak féken tartása érdekében növelik a gyógyszerkassza költségvetését.

Fotelforradalmárok helyett tettek

Magyar Péter a Fidesz-szavazóknak is üzent. Felsorolta, hogy melyek azok, amelyek a Tisza Pártnak és a Fidesz-szavazóknak is fontosak: a hagyományaink, az anyanyelvünk, a családunk, szeretteink. De Magyar szerint a haza fontosabb, mint néhány politikus meggazdagodása, ezért Magyar kezet nyújt a fideszeseknek is, „ne hagyjuk, hogy a korrupt hatalom összeugrasszon minket”. Közölte, Orbán Viktor elfáradt, nem látja, merre megy a világ. A hazának ma nem fotelforradalmárokra, kommenthuszárokra vagy éppen pamlagpartizánokra van szüksége, hanem valódi tettekre, igazi hazaszeretetre, közös munkára, hitre, reményre és bizalomra – mondta. A kongresszuson az is kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke is csatlakozik a Tiszához.

