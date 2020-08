Az autóipar mentheti meg a szlovák gazdaságot

A koronavírus-járvány miatt a legnagyobb autógyártó cégeknek is le kellett állniuk, lassacskán azonban behozzák a lemaradásukat. - TASR-felvétel

Pozsony | A szlovákiai autógyártók magasabb sebességbe kapcsoltak, a tavaszi hónapok drasztikus visszaesését követően így végre a Szlovákia számára mérhetetlenül fontos külkereskedelem is kezd visszazökkenni a régi kerékvágásba. A külkereskedelmi többletünk újra rekordokat döntöget.

A nagy autógyártók igyekeznek behozni a tavaszi lemaradásaikat, felpörgetve az eladásokat, ami a szlovák külkereskedelmen is meglátszik. Míg az idei év első öt hónapjában több mint 20 százalékkal kevesebb árut vittek ki Szlovákiából az előző év azonos időszakához képest, júniusban már csak 1,2 százalékos lemaradást mért a Statisztikai Hivatal. A behozatal ezzel szemben csak lassabban hozza be a visszaesést, hiszen még júniusban is csaknem 9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Mindezt figyelembe véve az sem csoda, hogy az ország kivitele júniusban 710 millió euróval haladta meg a behozatalt.

„A kivitel és a behozatal közötti különbség, a külkereskedelmi többlet 480 millió euróval nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és havi szinten a legnagyobb Szlovákia történetében”

– nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Group elemzője. Szerinte ez elsősorban az autógyártóknak köszönhető, amelyeknek a kivitele júniusra már az egy évvel korábbit is túlszárnyalta. A szlovák kivitel kétharmadát ennek köszönhetően júniusban az autóipar adta.

„Szlovákia egy kicsi, nyitott és exportorientált ország, az Európai Unió negyedik legnyitottabb tagországának számít. A külkereskedelem így a bruttó hazai termék legfontosabb összetevője, ami azt jelenti, hogy ha a kivitel és a behozatal akadozik, azt a gazdaság egésze alaposan megsínyli”

– mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Mindezt figyelembe véve az sem csoda, hogy Szlovákia számára az idei évre az összes mérvadó előrejelzés látványos zuhanást jósol.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint az ország gazdasági teljesítménye idén több mint 11 százalékkal esik vissza az egy évvel korábbihoz képest, miközben nagyjából 100 ezren veszíthetik el az állásukat. „Hogy ebből hogyan sikerül majd összeszedni magunkat, az nem kis mértékben függ a külföldi kereslet növekedésétől is, így érdemes lesz figyelnünk, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnereinknek számító uniós tagországok hogyan lesznek képesek megküzdeni a világjárvánnyal járó kihívásokkal” – állítja Sadovská. Koršňák szerint a javulás ellenére a külkereskedelmünknek idén még biztosan nem sikerül visszaküzdenie magát a járvány előtti szintekre.