Az átlagosnál jóval több nőt bántalmaztak

Otthonában törni-zúzni kezdett egy közeli személy bántalmazásával gyanúsított férfi, rátámadt a feleségére, aki a hátán sérült meg. A nő a fiát próbálta védeni, aki szintén súlyosan megsérült. Az esettel a Rozsnyói Kerületi Ügyészség foglalkozik – tájékoztatta Barbara Hubertová, a Főügyészség bűnügyi részlegének ügyésze a TASR hírügynökséget, hogy példával illusztrálja a családon belüli erőszakot, amely egyre gyakoribb lett az elmúlt négy hónapban.

„A legfontosabb időszak a március és az április. Ekkor voltak érvényben a legszigorúbb óvintézkedések: a házi izoláció, a társas kapcsolatok kötelező minimalizálása, az iskolák bezárása. Emiatt a negyedével csökkent a családon belüli erőszakot bejelentők száma” – pontosított Hubertová. Ez annak tulajdonítható, hogy kialakult egy olyan rendkívüli helyzet, amikor az egész család össze volt zárva a bántalmazóval, ami megnehezítette a felelős szervekkel való kapcsolatfelvételt.

Mária Víteková, a bántalmazott nők számára fenntartott telefonvonal igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, az elmúlt két hónapban több mint kétszer annyi bántalmazott nő kereste őket, mint tavaly ebben az időszakban. „Több hívást regisztrálunk azoktól a személyektől is, akikkel szemben más családtagjuk erőszakos, például felnőttek a szüleikkel, a testvérek egymás között” – nyilatkozta Víteková, aki a karantén kezdetén még arról tájékoztatott, hogy kevesebb bántalmazott nő keresi őket, viszont több „harmadik személy” jelenti be telefonon, hogy a közelében valakit bántalmaznak. Ma kevesebb „harmadik személy” keresi őket.

Víteková egy másik problémára is felhívta a figyelmet. Bár a rendőrség már jó ideje arról tájékoztat, hogy ha családon belüli erőszakról van szó, empatikusan, segítőkészen és érzékenyen lépnek fel, a bántalmazott nőknek erről más a véleményük. „A nők többször számolnak be olyan problémáról is, hogyan viselkedtek velük a rendőrök. Sokszor az erőszakos személy ellen sem lépnek fel, vagy nem hiszik el a nőknek, ha pszichikai erőszakról számolnak be. Természetesen, tisztelet a kivételnek, de úgy gondolom, ilyennek nem szabadna megtörténnie. Főleg, ha nemcsak a nők épsége van veszélyben, hanem a gyerekeké is” – zárta a segélyvonal igazgatója.