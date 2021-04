Új alkalmazottak százait keresik az autógyárak

A Statisztikai Hivatal pár napja rukkolt elő a hírrel, hogy Szlovákia külkereskedelmi többlete februárban az egy évvel korábbinak a négyszeresére nőtt, ami azzal magyarázható, hogy az ország kivitele csaknem 8 százalékkal bővült az említett időszakban. A 7,2 milliárd eurós februári kivitelnek a kétharmadát ugyanakkor az autóipar adta, amelynek az exportja 13 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője szerint pedig a járvány fokozatos lecsengését követően még nagyobb lesz a kereslet az új autók iránt a legfontosabb kereskedelmi partnereinknél.

Jó hír a Jaguartól

Hogy a Statisztikai Hivatal és az elemzők várakozásai ezúttal korántsem megalapozatlanok, azt a szlovákiai autógyárak legutóbbi bejelentései is alátámasztják. A nyitrai Jaguar Land Rover Slovakia újabb tömeges munkaerő-toborzást indított. „Közvetlenül 600, közvetve, vagyis a beszállítóinknál pedig további 300 új munkahely jön létre” – jelentette be Russell Leslie, a Jaguar Land Rover Slovakia működési igazgatója. Szerinte az új alkalmazottak felvétele a Defender és Discovery márkáik iránti növekvő kereslettel magyarázható. „Az autópiacon enyhe javulás tapasztalható, aminek köszönhetően nő az érdeklődés az autóink iránt. Hogy a keresletet ki tudjuk elégíteni, az eddigi két műszakról átváltunk két és fél műszakos üzemmódba, amihez új alkalmazottakra lesz szükségünk” – tette hozzá Leslie, aki szerint az új állások többsége így értelemszerűen a gyártásban keletkezik. A nyitrai autógyár – amelynek a Jaguar Syncreon logisztikai beszállítójával együtt egyébként már most is nagyjából 4 ezer alkalmazottja van – 1200 eurós bruttó átlagbérrel csalogatja az alkalmazottakat.

Hogy a nyitrai autógyárnak sikerült viszonylag jól átvészelnie a világjárvány okozta gazdasági válságot, ahhoz a munkaügyi miniszter, Milan Krajniak szerint az állam is hozzájárult. „A Jaguar Land Rover Slovakia több mint 5 millió eurót merített az elsősegélyprogramból, és a mostani toborzás is azt bizonyítja, hogy a támogatást hatékonyan használta fel” – mondta el a tárcavezető.

A VW sem marad le

Nem a Jaguar azonban az egyetlen autógyártó, amely már most új alkalmazottakat toboroz. A Volkswagen (VW) Slovakia nem sokkal a Jaguar előtt jelentette be, hogy rövid időn belül 400 új alkalmazott felvételével számol a pozsonyi üzemébe, miközben ők is elsősorban a gyártósorokhoz keresnek új alkalmazottakat. „A mostani munkaerő-toborzás az autóink iránti növekvő keresletnek köszönhető” – mondta el Lucia Kovarovič Makayová, a Volkswagen Slovakia szóvivője, aki szerint a gyártósoraiknál dolgozók bruttó havi bére 1100 eurónál kezdődik, idén szeptembertől pedig garantált a 4,5 százalékos béremelés.