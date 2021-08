Toyota RAV4 Plug-in hybrid: végre egy jó, hálózatról is tölthető SUV

A plug-in hibridek iránti lelkesedésem az utóbbi időben kissé elapadt. Egyrészt azért, mert már úgy érzem, kissé sok ilyen modell került a kezem ügyébe, másrészt pedig azért, mert ezek a járgányok nem mindig teljesítették az elvárásaimat. Túl sokáig kellett tölteni ahhoz, hogy 30-40 kilométeres távolságot megtegyünk velük ideális körülmények között. Nos, már most elárulom, a RAV4 plug-in hybridet más tésztából gyúrták.

Egyetlen feltöltésre, tisztán elektromos meghajtásra nem egészen 80 kilométert is levezethetnek vele, ami több, mint amennyit egy átlagos, naponta munkába ingázó sofőr megtesz.

A beépített 6,6 kW-os töltővel csak 2,5 óra kell a teljes feltöltéshez, ami egészen tűrhető érték. Otthoni, hálózati áramból 7,5 órát töltenék az autót. Egyébként a Toyota a 2,5 órás töltési időt biztosító 22 kW-os wallbox fali töltőt ingyen adja az autóhoz, kábellel együtt.

Mivel győzött meg?

Az autóban egy aránylag komplikált meghajtást találnak, a meglepően nagy teljesítmény ugyanis több komponensből áll össze. A motorházban egy 2,5 literes négyhengeres erőforrás van 136 kW (185 LE) teljesítménnyel, melynek maximális forgatónyomatéka 227 Nm. A motor munkáját viszont még további két elektromotor egészíti ki. Ezek közül az elülső az erősebb, 134 kW (182 LE) teljesítménnyel bír, a forgatónyomatéka pedig eléri a 270 Nm-t. A hátsó teljesítménye 40 kW (54 LE), a forgatónyomatéka 121 Nm. Ez adja ki összességében a 225 kW (306 LE) teljesítményt.

Ami igazán tetszett a tesztelt járgányban, hogy hibridmeghajtással és tisztán elektromos meghajtással is reálisan hasznát veszik a hétköznapi forgalomban. Nem csak holmiféle marketinghúzásról van szó. A leggazdaságosabb üzemmód ugye a tisztán elektromos, de ha automata hibridmeghajtásra kapcsolnak át, akkor a rendszer maga dönti el, mikor avatkozik be a munkába a benzinmotor. Az egyhetes tesztelés után kijelenthetem, hogy a rendszer még ilyenkor is értelemszerűen az elektromotort részesíti előnyben, s csak nagyon elvétve, például erőteljesebb gyorsulásnál kapcsolja be a benzinmotort. Ilyen kombinált üzemmódban az áramfogyasztás 22 kWh volt, a benzinfogyasztás pedig 0,4–1,3 liter között mozgott. A tisztán árammeghajtás leginkább városban ajánlott, ha már kihajtanak a városból, jobb átkapcsolni a kombinált üzemmódba, néha ugyanis nem árt, ha előzéseknél vagy gyorsulásnál nem fogyasztunk el fölöslegesen túl sok áramot.

Külön pluszpont jár a rendkívül hatékony rekuperációért. Ennek köszönhetően autópályán például már körülbelül 100 kilométer megtétele után az akkumulátorok több mint 50 százalékra feltöltődnek. Ha tovább mennek, akkor a 60-70 kilométer megtételére alkalmas feltöltést is elérhetik, ami elég arra, hogy pihentessék az motort és spórolják az üzemanyagot, ha letérnek a sztrádáról. Jó hír az is, hogy az akkumulátor teljes lemerülése után sem ugrik a fogyasztás a csillagos égig, nekem 6 literes átlagot mutatott a fedélzeti számítógép, ami nagyon is jó érték.

Annak ellenére, hogy meglepően nagy teljesítményt rejt magában, különösebben sportos vezetési élményt ne várjanak tőle. A futómű is elsősorban a kényelemre van beállítva. A több mint háromszáz lóerőt városban gyorsulásnál vagy autópályán fogják igazán megérezni, bár ekkor fel kell készülni a motor bömbölő hangjára, amiről elsősorban a CVT-váltó tehet. Tán ez a helyenként irritáló búgás majd még inkább arra készteti a járgány tulajdonosait, hogy a lehető leggyakrabban töltsék az akkumulátorokat annak érdekében, hogy tovább élvezhessék az árammeghajtás nyújtotta hangtalan suhanást.

Az autóban rendelkezésre álló rendszerek, a vezetést elősegítő asszisztensek hibátlanul működtek. Nagyon éles képet mutat a színes head-up kijelző, amely a sofőr előtt a szélvédőre vetíti ki a legfontosabb adatokat, mint például a sebesség. A sávból való kitérést megakadályozó rendszer is a legjobbak közé tartozik a piacon, nagyobb sebességeknél és élesebb kanyarokban is pontosan a sáv közepén tartja az autót anélkül, hogy a volánt fognánk. Elöl és hátul is találnak USB-csatlakozást, a járgányhoz természetesen elérhető az Android Auto vagy Apple CarPlay alkalmazás. Nekem személy szerint csalódást okozott a tolatókamera felvételének minősége. A rendszer pontos, madártávlatból is mutatja az autót, s a szűk parkolóhelyeken való manőverezés során valóban nagyobb biztonságot nyújt, a kép minősége viszont nagyon pocsék. Egyrészt fölösleges szőrszálhasogatásnak tűnhet, másrészt viszont bocsásson meg a világ, egy közel hatvanezer eurós autótól már élesebb felvételt várok.

Mi mindent tud még?

A RAV4 viszont amellett, hogy egy igazán jó plug-in hybrid, megőrizte minden korábbi vonását, tehát továbbra is egy praktikus, kényelmes családi SUV. Elöl és hátul is rengeteg hely áll rendelkezésre. A tesztelt modell luxuskivitelezésű volt, így olyan extrák is voltak benne, amit mondjuk egy átlagos vásárló mellőzni tud – gondolok itt például az üveg panorámatetőre vagy a nyitható tetőablakra.

Apropó tetőablakok: eleinte, amikor kezdtek megjelenni az autókban, teljesen oda voltam tőlük. Annak ellenére, hogy az áttetsző tető nyújtotta kilátást csak a hátsó üléseken utazók élvezhették. Most már csak akkor húzom el a tetőről a napellenzőt, ha valaki velem utazik, mert különösebb értelmét az ablaknak nem látom. Drága, és ha elfelejtik behúzni a napellenzőt, sokkal jobban felforrósodik az utastér, napos időben, nagy melegekben pedig kibírhatatlan az autóban ülni úgy, hogy a fejem tetejére tűz a nap. Talán elég is a kis kitérőből, mert biztosan vannak sokan, akik viszont imádják.

Az üzemanyagtartály egyébként 55 literes maradt, a csomagtér pedig 520 liter. Ez ugyan a full-hybrid kivitelezéshez képest 60 literrel kevesebb, de még így is több a soknál.

Ami az árakat illeti, a RAV4 kínálatában mindenki megtalálja a neki megfelelő változatot, azt viszont el kell ismerni, hogy a Toyota tesztelt újdonsága a tehetősebb klienseknek szól. Alapban, benzinmotorral a RAV4 már 23 990 eurótól is elérhető, a full-hybrid változat, összkerékhajtással, minimum 33 590 euró, a plug-in hybrid alapváltozatban pedig 49 990 euróba kerül, az általam tesztelt modell ára pedig az extrákkal együtt túllépte az 58 ezer eurót.