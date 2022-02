Pozsonyban is bemutatták minden idők legszebb Škodáját (Képgalériák a cikkben)

Pozsony | Nem kis sikert ért el a Škoda szlovákiai képviselete. Tegnap, az Enyaq Coupé világbemutatója során a fővárosba is elhozták az autót, hogy megmutassák a szakújságírók szűk csoportjának. Ez úgy önmagában nem is lenne meglepő, sőt, el is várnánk, hogy egy világbemutatón az autót is megmutassák, de a koronavírus-járvány alatt, amikor a központi sajtótájékoztatót csak online lehetett megnézni, igenis nagy eseménynek számít, hogy az autóba is beülhettünk. A világon ugyanis csak öt országban, köztük Szlovákiában volt jelen a bemutató során az Enyaq coupé. Még a németek is autó nélkül maradtak, s csak az online közvetítést figyelhették.