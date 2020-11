Melyik benzinmotorral jobb az új Citroën C3?

A felújított C3 nagyon friss, időtálló dizájnt kapott, melynek köszönhetően a következő években sem lesz szüksége lényegesebb felújításra. Ráadásul, ha valaki később használtan veszi majd ezt az autót, a dizájnja határozottan nem fog árulkodni az autó koráról.

Egyedi

Aki komolyan veszi az autóvásárlást, annak a C3 aktuális generációjával meggyűlik a baja – s ezt nem negatív értelemben gondoltam. A számtalan színkombináció, kiegészítő és felszerelés közti válogatás ugyanis nem kis időt vesz majd igénybe, ami viszont jó. Az átlagember nem vásárol olyan gyakran autót, ezért ha már elhatározza magát erre a lépésre, nem árt, ha a saját ízlése szerint tudja összekombinálni a járgány egyes elemeit. A C3 formája, vagy ez a stílus nem mindenkinek tetszik, s nem is való mindenkinek, engem viszont meggyőzött.

Szellős

Bár kicsi, kompakt modellről beszélünk, meglepett, mennyire tágas és szellős az utastere. Ez elsősorban az alacsonyra helyezett, egyszerű és tiszta architektúrával rendelkező műszerfalnak köszönhető. Az egyenes vonalvezetés is optikailag kiszélesíti az egész teret.

A sofőrök díjazni fogják a nagyon jó minőségű és kialakítású multifunkciós kormánykereket. A vezérlési gombok elhelyezése mondhatni ideális. Amilyen funkcióra vezetés közben a sofőrnek szüksége van, azt a volánról kényelmesen tudja kezelni. Az ülést is egyszerűen be tudjuk állítani a megfelelő helyre, így nagyon gyorsan megtaláljuk az ideális pozíciót a volán mögött. Mint már említettem, nem szeretem a túl vékony kartámlákat, a C3-ban sajnos ilyen van, s még magasságban sem állítható.

Gazdag a felszerelése

A médiarendszert egy 7 colos érintőképernyőn keresztül tudjuk irányítani, amely tartalmazza a navigációt is, ám a magasabb, Shine felszereltségi szintben is csak extra opciónak számít, kerek 550 euróért. Ettől sokkal fontosabb információ viszont, hogy a C3 már alapban is rendkívül gazdag felszerelést és technológiákat kínál. A Feel felszereltségi szint tartalmazza például a visszagurulást akadályozó rendszert, a sebességtartót, a fedélzeti számítóképet, a távirányítású központi zárat, az Eco LED elülső fényszórókat, vagy a sofőr csökkenő figyelmét érzékelő rendszert. A drágább Shine felszereltségi szint mindezt például esőszenzorral vagy hátsó parkolóradarral egészíti ki. Csak a margóra jegyzem meg, hogy az új Citroën C3 alapban már 10 690 eurótól elérhető.

Dinamikus

A tesztelt modellben 1,2 literes háromhengeres benzinmotor volt, amely a 81 kW 110 LE teljesítményével abszolút elegendőnek bizonyult. Az erőforrás hatgangos automata váltóval volt kombinálva. Mivel az összes többi benzinmotort csak 5, illetve 6 fokozatos manuális váltóval lehet megrendelni, aki automatát akar, annak a benzinmotorok erősebb változatát és a Shine felszereltségi szintet kell választania. Az autó ára ebben az esetben alapban 14 790 euró, ami tekintettel arra, mi mindent kapunk érte – megismétlem, hogy automata váltót is –, nagyon kedvező ár. Az automata egyébként meglepően jól működik, logikusan vált, semmilyen problémám nem volt vele.

Az autó dinamikájától nem ájultam el, másrészt pont azt kaptam, amit vártam, tehát nem is okozott csalódást. A gyengébb benzinmotor már érezhetően kisebb teljesítményt kínál (61 kW/83 LE), ezért én a C3 esetében határozottan a tesztelt erőforrást választanám. Aki a járgányt nagyrészt csak városban akarja használni, az elégedett lesz a gyengébb motorral is, ám ha sztrádán is vezetnek gyakran, akkor a 81 kW teljesítményű motornak már nagyobb értelmét látom, ráadásul a két erőforrás között csak minimális az árkülönbség. A kombinált gyári, 4,4 literes átlagfogyasztás 100 kilométeren nem sikerült elérnem, de az 5,5 literes átlag sem olyan rossz eredmény, tekintettel arra, hogy a tesztelés jelentős részét városban, forgalmi dugókban töltöttem.

Kedvező

Párok, vagy kétgyermekes fiatal családok számára jó választás lehet az új C3. Hatalmas előnye, hogy kevés pénzért nagyon jól felszerelt és mutatós autót tudunk venni. Nemcsak a dizájnelemeket, hanem a felszerelést is az ízlésünkhöz tudjuk igazítani, ráadásul még akkor sem tesszük tönkre a családi költségvetést, ha mondjuk automata sebességváltót és erősebb benzinmotort akarunk, így a C3 még a jelenlegi nehéz időkben is racionális választás lehet.