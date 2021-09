Megnéztük, milyen egy teljesen golyóálló BMW

Már a teljesen új, hidrogénüzemű X5 is rendelhető Protection VR6 kivitelezésben. A legnagyobb kihívás a hidrogéntartályok védelmének bebiztosítása volt, ám a tervezők ezzel a feladattal is megbirkóztak, s állítják, ahogy az autó utasai, úgy a tartályok is tökéletes védelmet kapnak ebben az autóban.

A BMW nagyon ritkán beszél nyilvánosan erről a sorozatról. A gyártási folyamat minden részére, de még a forgalmazásra is teljes titoktartás vonatkozik. A márka most mégis tett egy kivételt, és néhány újságírónak megmutatták az autót, amelyet átlagos halandó soha nem fog megvenni magának.

A titoktartás megalapozott, hiszen a BMW Protection sorozatába tartozó járgányokat titkos németországi katonai támaszpontokon tesztelik hatóságokkal és biztonsági szakértőkkel együttműködve.



A járgányt a tesztelések során AK–47-es géppisztollyal lőtték szitára - Demecs Péter felvétele

Mit tud?

Ennek a sorozatnak a legfontosabb feladata, hogy megvédje az autóban utazókat. A védelemnek, illetve páncélozásnak több fokozata van, a felvételeken látható hidrogénmeghajtású X5 is VR6 fokozatú védelemmel rendelkezik. Ez komplett golyóálló kivitelezést jelent, nemcsak az ablakok golyóállóak, hanem a teljes karosszéria, a páncéllapnak köszönhetően pedig az autó alja is. A járgány biztonságát a világon legelterjedtebb géppisztollyal, az AK–47-tel tesztelték. Az autót szó szerint szitára lőtték, és egyetlen egy töltény sem jutott el az utastérig, ami annyit jelent, hogy ilyen támadás után, még kilőtt abroncsokkal is tovább lehet hajtani az autóval, vagy minimum ki lehet várni, míg a helyszínre érkezik a segítség.

Azt, hogy a páncélozás működik, a kliensek visszajelzései alapján is tudják. Egyikük a Dél-afrikai Köztársaságból nemrég küldött e-mailt a BMW márkakereskedésébe. Mint írta, a páncélozott X5 megmentette az életét, hiszen túlélt egy merényletet. Három motorbicikliről nyitottak rá tüzet géppisztolyokból, ám semmi baja sem lett, a sofőrje még a helyszínről is biztonságosan el tudott hajtani. Nincs is mit csodálkozni azon, hogy az e-mailben azonnal megrendelt még három VR6 védettségi szinttel rendelkező X5-öt.

Az autót egyébként 5 kiló TNT sem tette tönkre, amit a tesztelések során 10 méterre a gépkocsitól robbantottak fel. Értelemszerűen a teszteken élő emberek nem ültek az autókban, ám a mérnökök szerint az utasok egy ilyen robbanást is túlélnének, bár valószínűsíthető, hogy a légnyomás miatt elájulnának. A legmagasabb, VR10 védettségi szint egyébként a gáztámadások ellen is véd.



A csomagtér és az utastér között is golyóálló üveg védi az utasokat - A szerző felvétele

Kik veszik?

Ezzel az autóval márkakereskedésekben nem fognak találkozni, a potenciális klienseket világszerte a müncheni központtal hozzák kapcsolatba, amely aztán lebonyolítja az üzletet. A Protection sorozat népszerűsítésére szolgáló reklámfilmet ezért nem is vetítik a tévécsatornák. A videón egy puskából kilőtt töltény kergeti az X5-öt egészen addig, amíg a sofőr meg nem unja a kergetőcskét, nem fordul meg és hajt szembe a tölténnyel, amely az ütközés után összetörve a földre esik, míg az X5 nyugodtan folytatja az útját.

A megrendelések rendszerint országok hatóságaitól, a közjogi méltóságokat védő hivatal képviselőitől érkeznek. A legtöbb ilyen autót Dél-Amerikában, a Dél-afrikai Köztársaságban és Oroszországban adják el. Szlovákiában például csak egy ilyen járgány van a közjogi méltóságokat védő hivatal tulajdonában, mégpedig egy páncélozott hetes sorozat, amelyet csak kivételes esetekben használnak. Zuzana Čaputová államfő szállítására a hetes sorozat klasszikus, plug-in hybrid változatát használják.