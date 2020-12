Kipróbáltuk az új Hyundai i30 kombi változatát is

Pozsony | Igaz, hogy a népszerű Hyundai i30 csak nemrég esett át ráncfelvarráson, a szerkesztőségi garázsunkban már a második változata is megfordult. A hatchback után most a családcentrikus kombit vettük szemügyre, amelyet most először lehet megrendelni N Line kivitelben. A járgány sportosabb kivitelezése azoknak is örömet okoz, akik a dizájn terén az igényesebbek közé tartoznak.