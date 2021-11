Ezzel a Daciával egyszerre több mint ezer kilométert is megtehetnek (Képgaléria)

Pozsony | Nem hittem volna, hogy ez a Dacia elnyeri a tetszésemet. Egy hét alatt viszont meggyőzött. Igen, ebben az esetben is fel kell készülni kompromisszumokra, s ügyelni kell arra is, hogy az autó használata során ne verjék be a homlokukat, mint én – de erről majd később –, egy dolgot azonban el kell ismerni: 12 ezer euróért jobban felszerelt és vállalhatóbb autót nem találnak.