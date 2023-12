A Škoda számos újdonságot készített az Enyaq számára 2024-ben, az Alpokban próbáltuk ki a legfontosabbakat

A sokkal fontosabb változás, s tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy elfogadtam a meghívást Ausztriába, a meghajtásban keresendő. Az Enyaq teljesen új, erősebb és egyben hatékonyabb hátsó elektromotort kapott – ezt egyébként Németországban gyártják –, s felgyorsították a médiarendszer működését, a grafikáját, sőt a töltési időt is.

Gyorsabb töltés

A változásokat már a modellkínálatban is megtalálják, hiszen a 80 és a 80x jelölésű Enyaqot a modernizált 85 és 85x változat váltotta fel, az RS elnevezése a frissítés után is változatlan marad. A modellekben található nikkel-mangán-kobalt összetételű elem kapacitása továbbra is 82 kWh (77 kWh felhasználható teljesítménnyel), ám az egyes adalékok arányát megváltoztatták. Ennek köszönhetően az összkerékhajtású változatoknál nőtt a teljesítmény és a maximális töltési teljesítmény is, ám azt is elérték, hogy az autó tovább képes magasabb teljesítménnyel tölteni.