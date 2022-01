2022: új szabályok, új sztrádaszakasz vár a sofőrökre

Bár 2022-t is minden bizonnyal a világjárvány fogja uralni, az autók világában azért szerencsére nem a koronavírus lesz a leggyakrabban ragozott szó. Számtalan új modell, új jogszabály és egy, déli régiókat átszelő autópálya is megnyílik. Nézzük, mi vár idén a sofőrökre.

Pozsony | Bár 2022-t is minden bizonnyal a világjárvány fogja uralni, az autók világában azért szerencsére nem a koronavírus lesz a leggyakrabban ragozott szó. Számtalan új modell, új jogszabály és egy, déli régiókat átszelő autópálya is megnyílik. Nézzük, mi vár idén a sofőrökre.

A legtöbb sofőrt talán a közúti közlekedéssel kapcsolatos módosítások érintik a leginkább. Ezekből pedig lesz néhány a következő évben.

Járdán való parkolás

Márciustól lép hatályba például az a törvény, amely megtiltja a járdákon való parkolást. A jelenleg még hatályos szabályozás szerint egy gépkocsival bármilyen járdán leparkolhatunk, ha az autó mellett minimum 1,5 méteres sáv marad a gyalogosoknak, és ha a járdán való parkolást kifejezetten nem tiltja közlekedési tábla. A szabályozást viszont sok helyen nem tartják be, az autók, ahol csak lehet, felhajtanak a járdákra, rongálva ezáltal a járdaszegélyeket és csak minimális helyet hagyva a gyalogosoknak. Csak a margóra jegyzem meg, hogy az Európai Unió tagállamai közül jelenleg csak Szlovákiában parkolhatnak a járdákon az autók bárhol, ahol ezt tábla nem tiltja, elfoglalva a gyalogosok elől a járda jelentős részét.

A módosítás szerint kifejezetten tilos lesz a járdán való parkolás, s csak ott lesz erre lehetőség, ahol ezt közlekedési tábla engedélyezi. Kérdéses, hogyan viszonyulnak majd az önkormányzatok a parkolás engedélyezéséhez, mivel a táblák kihelyezése nem a legolcsóbb mulatság. Valószínűsíthető, hogy nem fognak túl sok pénzt költeni a táblák kihelyezésére, ami azzal jár, hogy a járdák többségén márciustól nem lehet majd leparkolni. Pozsony például már kérvényezte az országos érvényű törvény hatályosságának kitolását. Nem csoda, hogy az újdonsággal épp a fővárosban lesz a legtöbb gond, hiszen ott van az országban a legtöbb gépkocsi. A városnak pedig márciusig nem lesz elég ideje a járdákon való parkolás engedélyezéséhez. A közlekedési táblák megvásárlására kiírt verseny néhány hónapot vesz igénybe ugyanúgy, mint a táblák legyártása. Ráadásul ott, ahol engedélyezik a parkolást, a parkolóhelyeket is ki kell jelölni a járdán, ez pedig télen a gyakori hó és jégréteg miatt sokkal bonyolultabb. A vízszintes útjelzések, sávok és parkolóhelyek felfestését vagy átfestését rendszerint csak márciusban kezdik el.

A járdán való parkolás korlátozása szerencsére nem vonatkozik a motorbiciklikre, ezekkel továbbra is le lehet majd parkolni, ha betartják a gyalogosoknak szolgáló 1,5 méteres sávot.

Három hónap múlva új szabályok szerint kell majd előzni a kerékpározókat - TASR-felvétel

Bringások előzése

A szóban forgó törvény tartalmazza azt a módosítást is, melynek értelmében a kerékpározók előzésénél be kell tartani egy minimális távolságot. Eszerint gépjárművel 40 km/órás sebességig egy méter, ettől gyorsabban haladva pedig 1,5 méteres távolságban lehet csak kielőzni a kerékpározókat. Az, hogy a gyakorlatban hogyan történik majd ennek az előírásnak a betartása, nem nyilvánvaló. A rendőröknek ugyanis a büntetéshez igazolniuk kell a szabálysértést, a kamerafelvétel vagy fénykép pedig ehhez sok esetben nem lesz elég, hiszen be kell majd bizonyítani, hogy az előzött kerékpározó és a gépkocsi között nem volt meg a kellő távolság.

Az R2-es Mýtna–Lónyabánya közti szakasza csak néhány perces megtakarítást hoz a sofőröknek - TASR-felvétel

Új autópálya

Több mint egy éves késéssel, de mégis: idén megnyitják az R2-es autópálya következő szakaszát Losoncnál. Tény, hogy az R betűvel jelölt utakat éveken át gyorsforgalmi utaknak jelöltük, az egységes uniós szabályozás miatt a szlovák előírásokból törölték a gyorsforgalmi út fogalmát; pontosabban meghatározták, hogy azok az utak, amelyeken a 130 km/órás sebesség is engedélyezett, autópályák. Ezért került ki a korábban gyorsforgalmi útként emlegetett útszakaszok kezdetére és végére a sztrádát jelölő zöld közlekedési tábla.

Az R2-es Mýtna–Lónyabánya közti, 13,4 kilométeres szakaszát eredetileg 2021-ben kellett volna befejezni, ám a Nemzeti Autópálya-Társaság (NDS) honlapja szerint az átadás aktuális dátum a 2022 novembere. A halasztásra elsősorban a gáz- és villanyvezetékek áthelyezése során felmerült váratlan nehézségek miatt került sor.

Ez az autópálya néhány perces megtakarítást jelent majd a sofőröknek. A Zólyom és Losonc közti közlekedés igazán csak azután fog felgyorsulni, miután befejezik az R2-es sztráda újabb szakaszát Krivány és Mýtna között. Ez a körülbelül 9 kilométeres szakasz a Pstruša–Krivány szakaszra kapcsolódik, s folytatása a befejezés előtt álló Mýtna–Lónyabánya szakasz lesz. „Negyvennyolc hónap alatt, azaz 2024 tavaszára kell elkészülnie az R2-es szóban forgó szakaszának” – közölte Eva Žgravčáková, a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) szóvivője. A mintegy tíz kilométeres pályaszakasz megépítésének összköltsége meghaladja a 232 millió eurót. A változó domborzatú területen tíz hidat épít a Doprastav, a Strabag és az Eurovia kivitelező hármas.

Ezzel hosszú évekre leáll a déli régiókban az autópálya-hálózat bővítése, az aktuális kormány által jóváhagyott prioritások között ugyanis szinte kivétel nélkül északi autópályák vannak, bár az is tény, hogy az előző kormányok az ország ezen régiójában elhanyagolták az úthálózat bővítését. Az állam főként északon, Árvában és Kiszucán akarja bővíteni az úthálózatot, s folyamatosan dolgoznak a Pozsonyt Kassával összekötő D1-es autópálya befejezésén. Ez utóbbi sztráda átadásának legaktuálisabb időpőntja egyébként 2025.

Mindenesetre borítékolható, hogy fokozatosan feledésbe merül az R7-es folytatása Dunaszerdahely irányába, s biztosra vehető, hogy az R2-es sztráda következő szakaszainak megépítésére sem fognak egyhamar versenyt kihirdetni.