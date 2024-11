Megbüntették a járvány idején? Így igényelhet kártérítést az államtól! – Kérdések és válaszok

Mikortól lesznek elérhetők a kérvények?

Ez egyelőre kérdéses. A javaslatnak a kormány tervei szerint 2025. március 1-től kellene életbe lépnie, ehhez azonban az kell, hogy a parlament is jóváhagyja. Erre viszonylag nagy az esély, mivel a Covid-amnesztiák kérdésében látványos egyetértés van a koalíción belül. A javaslatot maga Robert Fico miniszterelnök terjesztette be, így bizonyos, hogy a Smer teljes parlamenti frakciója beáll a törvénytervezet mögé. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter csütörtökön közzétett egy videót a közösségi oldalán, amelyben egyértelműen kiállt a kormányfő kezdeményezése mellett, így Fico a Hlas szavazataira is számíthat. Az SNS a kormány szerdai döntése után jelzett bizonyos fenntartásokat, de nem a kártérítések kapcsán: Peter Kotlár járványkezelési kormánybiztos elmondta, problémájuk van az „amnesztia” kifejezés használatával, mert ez arra enged következtetni, hogy az előírásokat megszegők valóban elkövették a kihágásokat, amelyeket az új törvény most kitörölne a nyilvántartásból. Kotlár szerint azonban szó sincs kihágásokról. Úgy véli, azok a személyek, akik nem tartották be a tiszti főorvos utasításait, nem követtek el semmilyen kihágást, mert abban az időszakban korlátozva voltak a szabadságjogaik. Ugyanakkor valószínűtlen, hogy egy ilyen technikai részlet miatt az SNS megvétózná a törvény elfogadását. Összességében tehát elmondható, hogy a törvény nagy eséllyel jövő márciustól valóban életbe lép, addigra pedig a kérvények is elkészülnek.

Milyen személyes adatokat kell megadni a kérvényben?

A javaslat alapján szükség lesz a kérvényező nevére, születési dátumára, lakcímére, személyi számára, telefonszámára vagy e-mail-címére, valamint a számlaszámára, ahová a pénzt utalhatják. A kérvény mellé pedig csatolni kell annak a dokumentumnak a másolatát, amely igazolja, hogy a kérvényező valóban befizette a büntetést (számla, igazolás a bírság befizetéséről, stb).

Már nincs meg a dokumentum, amellyel igazolni tudnám a bírság vagy az étkeztetés költségeinek befizetését. Ilyen esetben nem vagyok jogosult a kártérítésre?

A törvénytervezet kidolgozói számolnak azzal, hogy sokan nem tartották meg a befizetéssel kapcsolatos dokumentumokat. Ilyen helyzetben elegendő lesz csatolni egy becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kérvényező valóban befizette a bírságot. A kártérítést kifizető állami szerveknek ellenőrizniük kell majd a kihágások nyilvántartásában, hogy az érintett személy valóban elkövette-e a szabálysértést, illetve valóban befizette-e a büntetést. A kormány így szűrné ki az esetleges csalókat, akik megpróbálhatnak visszaélni a kártérítés intézményével. Aki mégis erre vállalkozik, azt akár 165 euróra is büntethetik.