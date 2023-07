Augusztus 21-ig jelölhetnek tagokat a pártok a választási bizottságokba

Míg a rendelőkben dolgozó orvosok az ügyeletek nyitvatartásának lerövidítését sürgetik, addig a kórházi orvosok mindent megtesznek azért, hogy erre ne kerüljön sor. Peter Visolajský, a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) vezetője és a Nyitrai Egyetemi Kórház gyermekorvosa szerint ezzel a lépéssel csak annyit érnek el, hogy további nyomást helyeznek a kórházak egyébként is túlterhelt sürgősségi osztályaira. Az LOZ elnöke a tömeges felmondás lehetőségét is belengette, Michal Palkovič egészségügyi miniszter viszont továbbra is kitart a javaslata mellett.